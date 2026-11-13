Alak lanzó la segunda etapa del plan de compactación de vehículos

El intendente de La Plata, Julio Alak, encabezó este viernes el acto de inicio de la segunda etapa del Programa Municipal de Remoción y Compactación de Vehículos Quemados y Abandonados (ProMuCo), una política orientada a liberar el espacio público, eliminar focos de contaminación y reforzar la seguridad urbana en los distintos barrios de la capital bonaerense.

La nueva fase contempla la compactación de 2.800 vehículos que ya fueron retirados de las calles, los cuales se suman a los 2.200 procesados desde la puesta en marcha de la iniciativa. De este modo, el municipio alcanzó un total de 5.000 rodados removidos de la vía pública. Además, a partir de un convenio firmado este año, se incorporarán unidades provenientes de secuestros judiciales y de causas dispuestas por el Ministerio Público Fiscal.

"Desde el inicio del programa retiramos 5.000 vehículos entre autos y motos abandonados e incendiados. Estos resultados posicionan a La Plata como el municipio con mayor cantidad de vehículos removidos y compactados del país", señaló el jefe comunal.

Alak destacó también el impacto comunitario de la medida: "Hoy, la presencia del Estado viene a abrir paso a la presencia del vecino, a recobrar su derecho al disfrute. Seguimos trabajando en completar el ciclo virtuoso donde el orden público y el progreso social se dinamizan mutuamente en favor del bien común".

Fondos por $120 millones para el Hospital de Niños

Según informaron desde la Comuna, los procedimientos de compactación permitirán completar una recaudación estimada en $120 millones, recursos que serán transferidos a la Cooperadora del Hospital de Niños para financiar obras de infraestructura sanitaria.

El director del nosocomio, Gustavo Sastre, precisó el destino específico de los fondos: "Con esta recaudación vamos a poder remodelar y poner en valor una de las salas históricas del edificio, la Sala 25 de traumatología infantil, para transformarla en un espacio mucho más moderno".

Marco normativo y denuncias vecinales al 147

El ProMuCo se implementa a partir de la Ordenanza N° 12.640/2025, mediante la cual el Municipio de La Plata adhirió al Programa Nacional de Compactación (ProDeCo) del Ministerio de Seguridad de la Nación.

La ejecución operativa está coordinada de manera conjunta por la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Control Urbano y Convivencia, apoyada en el reporte ciudadano: hasta el momento, los vecinos realizaron más de 1.500 llamados a la línea 147 para alertar sobre vehículos abandonados o incendiados en la vía pública y agilizar su remoción.

Del acto participaron también el secretario de Seguridad municipal, Diego Pepe; el secretario de Control Urbano y Convivencia, Víctor Hortel; la subsecretaria de Participación Ciudadana del Ministerio de Seguridad bonaerense,Solange Marcos; el subsecretario de Prevención Ciudadana, Tomás Bover; y el subsecretario de Seguridad, Juan Cruz Giovannetti, entre otras autoridades provinciales y locales.