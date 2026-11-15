Ranking regional: Javier Milei ocupó el puesto 12 entre 18 presidentes de América Latina

El presidente Javier Milei se ubicó en el puesto 12 del ranking de imagen de presidentes latinoamericanos correspondiente a noviembre de 2026. Según un estudio de la consultora CB Global Data, el mandatario argentino obtuvo un 37,4% de imagen positiva y quedó por detrás de otros once dirigentes de la región.

El relevamiento registró una suba de 1,3 puntos porcentuales respecto de octubre, cuando Milei había alcanzado el 36,1% de valoración favorable. Esa mejora le permitió salir del grupo de los seis presidentes con menor imagen positiva y avanzar dos posiciones en la clasificación.

Sin embargo, el estudio también reflejó que la valoración negativa del Presidente continúa por encima de la positiva: alcanzó el 57,7%, mientras que el 4,9% de los consultados manifestó no saber o no contestó.

🌎Ranking de Presidentes Latinoamericanos - Noviembre 2026 Informe completo📊 https://t.co/CrhMTz80iF TRES MEJORES👍 Los tres presidentes con mayor imagen positiva en el ranking de NOVIEMBRE según la medición entre sus ciudadanos son: Claudia Sheinbaum de México, quien encabeza este mes con el 69,8% de imagen positiva; en segundo lugar se ubica Nayib Bukele de El Salvador, con 69,5%; y completa el podio Laura Fernández de Costa Rica, con 52,3% de apoyo. TRES PEORES👎 En el otro extremo del ranking, los presidentes con menor imagen positiva en sus respectivos países son: Santiago Peña de Paraguay, quien se ubica en el último lugar con 24,7% de imagen positiva; seguido por Bernardo Arévalo de Guatemala, con 31,4%; y luego José Antonio Kast de Chile, con 33,5% de apoyo entre sus ciudadanos. EL QUE MAS SUBIÓ🔝 En cuanto a la variación de la imagen positiva respecto de la medición anterior, el presidente que registra el mayor crecimiento es Luiz Inácio Lula da Silva de Brasil, con una suba de +5,1 puntos porcentuales. EL QUE MÁS BAJÓ❌ En contraste, Santiago Peña de Paraguay presenta la mayor caída del ranking, con una disminución de −18,2 puntos porcentuales respecto de la medición del mes pasado. #rankigdepresidentes #latam #cbglobaldata #noviembre — CB Global Data (@CBglobaldata) November 11, 2026

Quiénes lideran el ranking de presidentes de América Latina

En los primeros lugares de la medición aparecen la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, quienes registraron los mayores niveles de imagen positiva.

Sheinbaum encabezó la clasificación con el 69,8% de valoración favorable, seguida muy de cerca por Bukele, con el 69,5%. El tercer puesto quedó en manos de Laura Fernández, de Costa Rica, quien alcanzó el 52,3%.

El cuarto lugar fue para Luis Abinader, de República Dominicana, con el 51,2%, mientras que el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, completó los primeros cinco puestos con el 50,4%.

Lula, además, fue el mandatario que registró el mayor crecimiento mensual de imagen positiva, con una suba de 5,1 puntos porcentuales respecto de la medición anterior.

Milei quedó por debajo de Yamandú Orsi en el ranking regional

En la clasificación general, Javier Milei ocupó el puesto 12, con un 37,4% de imagen positiva. Por delante suyo quedó el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, que registró un 38,6%.

Por debajo del mandatario argentino se ubicaron Daniel Ortega, de Nicaragua, con el 36,3%; Delcy Rodríguez, de Venezuela, con el 35,6%; y José Raúl Mulino, de Panamá, con el 34,9%.

La parte inferior del ranking se completó con José Antonio Kast, de Chile, con el 33,5%; Bernardo Arévalo, de Guatemala, con el 31,4%; y Santiago Peña, de Paraguay, quien ocupó el último lugar con apenas el 24,7% de imagen positiva.

Peña, además, registró la mayor caída mensual de toda la medición: perdió 18,2 puntos porcentuales respecto de octubre.

El ranking completo de presidentes latinoamericanos

La clasificación de CB Global Data correspondiente a noviembre de 2026 quedó conformada de la siguiente manera, según el porcentaje de imagen positiva:

El primer lugar fue para Claudia Sheinbaum, de México, con el 69,8%, seguida por Nayib Bukele, de El Salvador, con el 69,5%. El tercer puesto correspondió a Laura Fernández, de Costa Rica, con el 52,3%.

En el cuarto lugar se ubicó Luis Abinader, de República Dominicana, con el 51,2%, mientras que Lula da Silva, de Brasil, alcanzó el quinto puesto con el 50,4%.

A continuación aparecieron Daniel Noboa, de Ecuador, con el 47,8%; Abelardo de la Espriella, de Colombia, con el 46,9%; y Nasry Asfura, de Honduras, con el 45,7%.

Los siguientes lugares fueron para Keiko Fujimori, de Perú, con el 43,8%; Rodrigo Paz, de Bolivia, con el 40,2%; y Yamandú Orsi, de Uruguay, con el 38,6%.

En el puesto 12 quedó Javier Milei, de Argentina, con el 37,4%. Detrás suyo se ubicaron Daniel Ortega, de Nicaragua, con el 36,3%; Delcy Rodríguez, de Venezuela, con el 35,6%; y José Raúl Mulino, de Panamá, con el 34,9%.

Finalmente, los últimos tres lugares correspondieron a José Antonio Kast, de Chile, con el 33,5%; Bernardo Arévalo, de Guatemala, con el 31,4%; y Santiago Peña, de Paraguay, con el 24,7%.

Sheinbaum y Bukele encabezan el podio

El informe también identificó a los tres mandatarios con mayor y menor imagen positiva en sus respectivos países.

Entre los mejor valorados aparecen Claudia Sheinbaum, con el 69,8%; Nayib Bukele, con el 69,5%; y Laura Fernández, con el 52,3%.

En el otro extremo, los tres últimos lugares corresponden a Santiago Peña, de Paraguay, con el 24,7%; Bernardo Arévalo, de Guatemala, con el 31,4%; y José Antonio Kast, de Chile, con el 33,5%.

En cuanto a las variaciones mensuales, Lula da Silva fue quien más creció, con 5,1 puntos porcentuales, mientras que Santiago Peña registró el mayor retroceso, con una caída de 18,2 puntos.

Ficha técnica de la encuesta

El estudio Ranking de Presidentes Latinoamericanos - Noviembre 2026, elaborado por CB Global Data, se realizó entre el 4 y el 9 de noviembre.

Los principales datos metodológicos del relevamiento son:

Países evaluados: 18.

Cantidad de casos: entre 1.930 y 3.931 por país.

Margen de error: entre +/- 1,6% y 2,2%.

Período de relevamiento: del 4 al 9 de noviembre de 2026.

El informe comparó la imagen positiva, negativa y el porcentaje de respuestas Ns/Nc de los mandatarios en sus respectivos países, además de analizar las variaciones registradas respecto de la medición de octubre.