Escala la tensión entre Kicillof y el campo por el aumento del 16% en el transporte de granos

La relación entre el gobierno de Axel Kicillof y las entidades rurales sumó un nuevo foco de tensión en la provincia de Buenos Aires. La administración bonaerense estableció un aumento del 16% en la tarifa de referencia del transporte de granos, una decisión que provocó el rechazo de las principales organizaciones del sector agropecuario.

La medida fue dispuesta por el Ministerio de Transporte bonaerense mediante un laudo comunicado el jueves 12 de noviembre luego de que no se alcanzara un acuerdo entre los representantes de los transportistas y los dadores de carga en la Comisión de Transporte de Granos.

El incremento se calculó a partir de la actualización de los costos correspondientes al período comprendido entre abril y octubre. Sin embargo, el porcentaje definido por el Ejecutivo provincial quedó por encima de las propuestas que habían presentado las entidades rurales durante las negociaciones.

Desde CARBAP, junto a CONINAGRO y el Centro de Acopiadores de Cereales, rechazamos la decisión del Gobierno bonaerense de fijar un aumento del 16% en las tarifas de transporte de granos, desconociendo el consenso alcanzado en la Mesa de Transporte. Cuando el Estado reemplaza la negociación por la imposición y premia la presión por encima del diálogo, deja de ser garante de la institucionalidad para convertirse en parte del problema. Defendemos el diálogo, el consenso y el respeto por los acuerdos. @CONINAGRO @acopiadores @CRAprensa #SomosCARBAP #SomosCampo #Campo — CARBAP (@CARBAP_ARG) November 13, 2026

El rechazo de las entidades rurales al aumento de Kicillof

Desde CARBAP, CONINAGRO y el Centro de Acopiadores de Cereales cuestionaron la decisión del Gobierno bonaerense y manifestaron su rechazo al incremento del 16%.

Durante las conversaciones, las entidades que representan a los dadores de carga habían planteado inicialmente una actualización del 8,3% y luego elevaron su propuesta al 11,5%. La resolución provincial estableció finalmente un porcentaje superior a ambas alternativas.

A través de un comunicado conjunto, las organizaciones señalaron: “Desde CARBAP, junto a CONINAGRO y el Centro de Acopiadores de Cereales, rechazamos la decisión del Gobierno bonaerense de fijar un aumento del 16% en las tarifas de transporte de granos, desconociendo el consenso alcanzado en la Mesa de Transporte”.

En el mismo documento, cuestionaron el mecanismo utilizado para resolver la discusión y sostuvieron que “cuando el Estado reemplaza la negociación por la imposición y premia la presión por encima del diálogo, deja de ser garante de la institucionalidad para convertirse en parte del problema”.

Por último, reafirmaron su postura en favor de la negociación entre los distintos sectores: “Defendemos el diálogo, el consenso y el respeto por los acuerdos”.

Cómo se definió la nueva tarifa del transporte de granos

La actualización de los valores se produjo en el marco de la discusión periódica sobre los costos de la actividad. La tarifa de referencia del transporte de granos funciona como un parámetro orientativo para las operaciones del sector y se establece a partir de los costos que afrontan los transportistas.

Ante la falta de acuerdo en la comisión correspondiente, el Gobierno provincial intervino mediante un laudo para definir el porcentaje de actualización.

Las entidades rurales, por su parte, recordaron que la normativa provincial contempla el carácter orientativo de las tarifas y la posibilidad de que los valores sean negociados libremente entre las partes.

De esta manera, el aumento del 16% abrió un nuevo capítulo de diferencias entre la administración de Axel Kicillof y las organizaciones vinculadas al campo, en una discusión que tiene como eje el costo del transporte de la producción agropecuaria bonaerense.