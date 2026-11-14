Black Week Nacional Mayorista: descuentos directo al público y ofertas especiales para comercios

La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) anunció la última edición del año del Black Week Nacional Mayorista, que se realizará del 16 al 23 de noviembre. Durante toda la semana, unos 200 locales adheridos, con puntos de venta físicos y online, ofrecerán promociones y descuentos especiales en productos de consumo masivo de primera necesidad.

La iniciativa, que cuenta con el esfuerzo conjunto de fabricantes, distribuidores y mayoristas, busca estimular las ventas, facilitar el acceso a productos esenciales y fortalecer el canal mayorista, clave para el abastecimiento de los comercios de cercanía.

Un consumo que no logra recuperarse

Según el informe de Scentia, el consumo masivo registró en septiembre una caída del 1,2% interanual y del 1% respecto de agosto. De esta manera, el acumulado de los primeros nueve meses de 2026 alcanzó una retracción del 2,7% en volumen vendido.

Las categorías más afectadas durante septiembre fueron perecederos, con una caída del 6,2%; limpieza de ropa y hogar, con un retroceso del 4,4%; y desayuno y merienda, con una baja del 4,2%. En contraste, alimentación creció un 1,7% y las bebidas alcohólicas, un 2,1%.

En el canal mayorista, las ventas cayeron un 6,7% respecto de agosto. En la comparación interanual, se destacaron las bajas en bebidas sin alcohol (-21,1%), higiene y cosmética (-9%) y perecederos (-8,6%). La categoría alimentación, en cambio, registró un crecimiento del 3%.

El panorama refleja la necesidad de generar acciones comerciales que contribuyan a dinamizar las ventas en toda la cadena de distribución. “El consumidor espera oportunidades y ofertas para realizar la compra”, sostienen los empresarios.

El rol estratégico del canal mayorista

Desde CADAM destacaron que el objetivo del Black Week Nacional Mayorista de CADAM es fomentar el consumo y fortalecer el circuito comercial del que se abastecen miles de comercios de cercanía, como autoservicios, almacenes, perfumerías y kioscos, que atienden las compras cotidianas de las familias.

El canal tradicional tiene un peso central en el mercado de consumo masivo. De acuerdo con las estimaciones del sector, puede representar hasta el 55% de las ventas, con una participación relevante de los autoservicios pequeños y medianos y los almacenes. Por su parte, el canal mayorista incide en hasta el 10% del gasto de los hogares, mientras que formatos como farmacias, perfumerías y tiendas de limpieza representan alrededor del 6%.

En el país se estima que existen más de 140.000 puntos de venta entre almacenes, perfumerías y tiendas de limpieza, además de aproximadamente 20.000 autoservicios. Se trata de una extensa red de pequeñas y medianas empresas que cumple un papel fundamental en el abastecimiento de proximidad.

Estos comercios captan buena parte de las compras del día a día, especialmente las de las familias que necesitan administrar cuidadosamente sus gastos. Por eso, fortalecer el circuito mayorista y tradicional contribuye a sostener la actividad comercial y a acercar productos esenciales a los consumidores.

Dónde consultar los locales adheridos

Se podrá consultar el listado de comercios participantes del último Black Mayorista del año en el sitio oficial de CADAM.