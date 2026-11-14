Los Rottemberg vuelven a apostar fuerte por Mar del Plata: “No achicarnos ante las dificultades”

Se realizó la presentación oficial ante la prensa de la “Programación Gigante” de la temporada teatral 2027, con la que Los Rottemberg volverán a apostar fuerte por Mar del Plata, reafirmando su compromiso con la ciudad y su lugar como Capital Nacional del Espectáculo.

Ante un destacado grupo de artistas y periodistas que acompañaron el encuentro, Carlos Rottemberg expresó que “estamos cumpliendo 49 temporadas consecutivas en Mar del Plata. Hasta hace unos meses manifesté públicamente mi preocupación porque el armado de la temporada venía lento. Por lo menos para nosotros, septiembre llegaba con una cantidad de espectáculos inferior a la de otros años. Pero ocurrió lo contrario”.

“Se fue conformando una programación enorme, verdaderamente gigante, y corresponde agradecer a todos los que una vez más eligieron Mar del Plata para trabajar y encontrarse con el público”, enfatizó el destacado productor.

Además, anunció que por cuarto año consecutivo regresará el programa “Precios Amigables”, una iniciativa que busca acercar el teatro a más espectadores: “El público tiene garantizado un sector de plateas, todos los días, en todas las funciones y con todos los medios de pago, a un precio razonable de $ 48.000 hasta el final de la temporada”.



Y concluyó con una fuerte declaración que sintetiza el espíritu de esta nueva temporada: “Porque de eso se trata también ir a contracorriente: de no achicarnos ante las dificultades, de ofrecer más y de seguir apostando a Mar del Plata y a su público en la Capital Nacional del Espectáculo en el inicio de cada nuevo año”.

¡Un gran éxito de Buenos Aires llegará para la familia entera! “La función que sale mal”, protagonizada por Diego Reinhold, Héctor Díaz, Fredy Villarreal, Dan Breitman, Sofía González Gil, Gonzalo Suárez, Maida Andrenacci y Federico Ottone. Dirección: Manuel González Gil. Teatro Neptuno.

Mauricio Dayub, uno de los artistas más respetados, se despide definitivamente desde la misma sala donde comenzara, hace siete temporadas, el suceso de “El equilibrista” y también, junto a Gustavo Luppi, dando vida a “El Amateur”. Dos de las mejores propuestas de la escena argentina. Teatro Bristol.

“La llamada”, la obra creada por Javier Ambrossi y Javier Calvo y dirigida por Juanse Rausch, combina humor, deseo, música y transformación en un canto a la libertad y al primer amor. Actúan: Momi Giardina, Flor Jazmín Peña, Leticia Siciliani, Juli Castro y César “Banana” Pueyrredón como Dios, con banda en vivo al frente de la marplatense Cami Suero. Teatro Mar del Plata.

Nora Cárpena, María Valenzuela, Leticia Brédice, Paula Morales y Gonzalo Urtizberea en “Viuda e hijas”, la obra de Alfonso Paso Jr. donde las verdades ocultas se manifiestan con absoluta sinceridad. Dirige: Héctor Díaz. Teatro Lido.

Adrián Suar dirige “Las hijas”, una comedia sensible y emotiva de Ariadna Asturzzi, protagonizada por Soledad Villamil, Pilar Gamboa y Florencia Peña. Un acontecimiento teatral en Mar del Plata. Teatro Atlas.

La comedia romántica de la temporada, protagonizada por Felipe Colombo y Julieta Savioli: “Regla de 3 simple”, escrita y dirigida por Hernán Krasutzky. Él, enamoradizo y con miedo a sufrir, se permite apenas tres citas y después corta. Ella, que siempre acelera a los hombres, no hace nada hasta pasada la tercera cita. Las dos reglas chocan. Teatro Lido.

El reconocido actor español Luis Zahera llegará por primera vez a Mar del Plata para sumarse a la nueva temporada con “Chungo”, el unipersonal de humor con el que realiza una gran gira internacional. Teatro Mar del Plata.

Dirigida por Manuel González Gil, llega “Misery”. La joya teatral de la temporada une a Julia Calvo y Juan Gil Navarro en la adaptación del clásico de Stephen King que también marcó un hito en el cine. Teatro América.



Natalie Pérez invita a un formato cercano y participativo en “Las cosas maravillosas”, la célebre propuesta de Duncan Macmillan dirigida por Mey Scápola. Una experiencia teatral diferente: cálida, luminosa y con mucho sentido del humor. Todas las cosas maravillosas por las que vale la pena vivir. Teatro Bristol.

Y como Broche de Oro, se escapará a Mar del Plata por un par de semanas de la temporada de verano que realizará en Buenos Aires, “Sottovoce”, protagonizada por Adrián Suar, Fernán Mirás, Carla Peterson y Lorena Vega. Teatro Mar del Plata.