¿Cómo se diagnostica la diabetes en perros y gatos?

Tomar más agua de lo habitual, pedir comida constantemente o perder peso sin una causa aparente pueden parecer cambios menores en la rutina de una mascota. Sin embargo, también pueden ser las primeras señales de diabetes mellitus, una enfermedad crónica que, al igual que en las personas, afecta la capacidad del organismo para regular los niveles de glucosa en sangre.

Se estima que 1 de cada 500 perros y gatos desarrolla diabetes-, aunque la cifra real podría ser mayor debido a los casos que permanecen sin diagnosticar. Si bien existen factores genéticos, hormonales y metabólicos que aumentan el riesgo, cualquier mascota puede desarrollar esta enfermedad a lo largo de su vida.

En este contexto, y con motivo del Día Mundial de la Diabetes, cobra especial relevancia una novedad científica: en 2026, la Asociación Americana de Hospitales de Animales (AAHA) actualizó sus guías de manejo de la diabetes y, por primera vez, publicó recomendaciones independientes para perros y gatos. Esta diferenciación responde a que, aunque ambas especies pueden presentar síntomas similares, el origen, la evolución y los criterios para confirmar la enfermedad no son necesariamente los mismos.

Una misma enfermedad, dos formas diferentes de abordarla

En los perros, la diabetes suele estar asociada a una pérdida de la capacidad del páncreas para producir insulina, por lo que generalmente requieren su administración durante toda la vida. La enfermedad se presenta con mayor frecuencia en animales adultos y mayores, aunque puede desarrollarse a cualquier edad. Las hembras no castradas presentan un riesgo particular debido a los cambios hormonales que se producen después del celo, que pueden favorecer la resistencia a la insulina.

En los gatos, en cambio, la diabetes suele estar relacionada con una combinación de resistencia a la insulina y alteraciones en su producción. La obesidad, el sedentarismo y la edad avanzada se encuentran entre los principales factores de riesgo. Según datos citados en las nuevas guías, el 82% de los gatos diabéticos incluidos en un estudio tenía más de 7 años.

Una de las diferencias más importantes es que algunos gatos pueden alcanzar la remisión diabética, es decir, mantener niveles normales de glucosa sin necesidad de medicación durante un período determinado. Sin embargo, esto no significa que la enfermedad esté curada, ya que pueden producirse recaídas y es necesario continuar con los controles veterinarios.

¿Cuáles son las señales de alerta?

La diabetes puede desarrollarse de manera progresiva y, en sus primeras etapas, sus manifestaciones suelen confundirse con cambios habituales del comportamiento o del envejecimiento.

Según Walter Comas, médico veterinario y director de la Unidad de Animales de Compañía de MSD Salud Animal, prestar atención a las modificaciones en los hábitos cotidianos es fundamental para favorecer un diagnóstico temprano.

Entre los principales signos de alerta se encuentran:

● Sed excesiva: la mascota comienza a beber más agua de lo habitual, incluso durante la noche.

● Aumento de la cantidad de orina: puede necesitar salir con mayor frecuencia, orinar en lugares inusuales o utilizar más veces su bandeja sanitaria.

● Mayor apetito: aunque coma más, su organismo no logra aprovechar correctamente la glucosa como fuente de energía.

● Pérdida de peso sin causa aparente: uno de los signos más característicos es que el animal adelgace a pesar de mantener o aumentar su apetito.

● Debilidad o decaimiento: puede mostrarse menos activo, cansarse con facilidad o perder interés en actividades habituales.

En algunos casos, también pueden aparecer complicaciones específicas. En los perros, las cataratas son una manifestación frecuente de la diabetes, mientras que en los gatos puede desarrollarse neuropatía diabética, una alteración de los nervios que provoca debilidad en las patas traseras y cambios en la forma de caminar.

“Muchas veces, los primeros signos de diabetes se confunden con cambios propios de la edad o de la rutina del animal. Por eso, es importante que los tutores conozcan estas señales y no esperen a que aparezcan complicaciones para consultar al veterinario. Un diagnóstico temprano permite iniciar el tratamiento adecuado y mejorar significativamente la calidad de vida de perros y gatos”, completa el profesional.