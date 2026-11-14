Santilli llegó a Pringles para cumplir una promesa a Matzkin, pero el clima obligó a postergar la inauguración

Diego Santilli cumplió con su palabra. Aunque la inauguración del nuevo polideportivo del Balneario Municipal de Coronel Pringles debió postergarse por el alerta naranja emitido ante las condiciones climáticas previstas para este viernes por la tarde y noche, el jefe de Gabinete de ministros de la Nación llegó igualmente a la ciudad del sudoeste bonaerense para acompañar al intendente Lisandro Matzkin.

El compromiso había sido asumido en 2023, cuando Santilli recorría la provincia de Buenos Aires como precandidato a gobernador por Juntos por el Cambio. En aquella oportunidad le había prometido al jefe comunal que, una vez concluida la obra, regresaría a Pringles para participar de su inauguración.

La visita tuvo, precisamente, ese carácter. No se trató de una actividad institucional incluida en una agenda oficial ni de una recorrida política organizada en el distrito. Santilli quiso cumplir con el compromiso que había asumido con Matzkin, con quien mantiene una estrecha amistad y una coincidencia política que hoy los encuentra dentro del espacio de La Libertad Avanza.

El funcionario nacional llegó en un vuelo de línea hasta Bahía Blanca, acompañado por Gustavo Coria, jefe de Gabinete del Ministerio del Interior, y el diputado bonaerense del bloque PRO Agustín Forchieri, oriundo de Pilar.

Un encuentro en el despacho municipal

Ya en Coronel Pringles, Santilli se reunió con Matzkin en su despacho del Palacio Municipal. Del encuentro participaron también el jefe de Gabinete comunal, Darío Christensen; el secretario de Salud, doctor Luis González Estevarena; la concejal Rosana Amondarain; el secretario técnico, Diego Pelegrinelli, y el secretario de Desarrollo, Oscar Rossi.

La conversación transcurrió en un marco de cercanía política y personal, con el polideportivo como uno de los temas centrales de una visita que tenía un motivo concreto: conocer el resultado de una obra cuya finalización había sido comprometida tiempo atrás.

De una estructura abandonada a un espacio para los jóvenes

El nuevo polideportivo representa mucho más que la incorporación de infraestructura deportiva para Coronel Pringles.

El edificio era una de aquellas estructuras monumentales que quedaron sin terminar durante el último régimen militar y que, con el paso de los años, se convirtieron en una pesada herencia para la comunidad. Construcciones de grandes dimensiones, proyectadas con distintos destinos, que permanecieron abandonadas y sin una resolución durante décadas.

En Pringles, la actual administración municipal decidió avanzar con la recuperación y terminación de una de esas obras. Fue un proceso que demandó años de esfuerzo y recursos para transformar una estructura inconclusa en un espacio que tendrá una finalidad social y deportiva.

La historia de este tipo de construcciones también remite a otras localidades bonaerenses, donde distintas obras públicas quedaron paralizadas y debieron ser retomadas o reformuladas por administraciones posteriores. Una herencia edilicia que, en muchos casos, atravesó generaciones y siguió representando una deuda para las comunidades.

El polideportivo permitirá albergar a jóvenes de la comunidad en distintas disciplinas y ampliar las posibilidades de acceso a actividades deportivas en el Balneario Municipal.

La próxima semana, si las condiciones meteorológicas lo permiten, llegará finalmente el momento de abrir sus puertas y darle utilidad a una construcción que durante demasiado tiempo fue parte del paisaje de las obras pendientes.

Una visita breve, con un compromiso cumplido

Después de recorrer las instalaciones junto a sus acompañantes, Santilli emprendió nuevamente el regreso con destino a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde lo aguardaba una nutrida agenda oficial.

Darío Christensen, jefe de gabinete comunal, confió a ANDigital que Santilli decidió viajar igualmente a pesar de las alertas meteorológicas porque quería cumplir con su palabra. La semana próxima, explicó, sus compromisos le impedirían estar presente en la inauguración.

Así, aunque el acto oficial quedó para otra fecha, la visita tuvo un significado particular: el funcionario nacional regresó a Pringles para cumplir una promesa que había hecho tres años atrás y encontrarse con un intendente con el que comparte una relación personal y una misma sintonía política.

