Tragedia en Brandsen: Una mujer murió tras chocar contra un camión en la Ruta 6

Una mujer de 61 años murió este viernes por la tarde al chocar su camioneta contra un camión en la Ruta 6, a la altura del cruce con la Ruta 53, en la zona de El Peligro, en el límite Brandsen-La Plata, mientras que el conductor del rodado de gran porte fue imputado por homicidio culposo.

Fuentes policiales informaron que la víctima, identificada como María Marcela Cejas, conducía una Toyota RAV4 en dirección a la capital bonaerense cuando, por causas que se investigan, colisionó desde atrás a un camión Ford blanco que circulaba por el mismo carril, y volcó.

De acuerdo a lo reseñado por NA, una médica constató la muerte de la mujer en el lugar, al tiempo que el chofer, Marcos Antonio Llauco, de 45 años, fue revisado por personal médico de AUBASA y se encuentra fuera de peligro.

Un transeúnte alertó al 911 sobre el vehículo volcado, que salía mucho humo y que había gente atrapada, motivo por el que efectivos del Destacamento El Peligro, Bomberos de El Peligro y personal de Seguridad Vial de Brandsen y de Guernica concurrieron a la escena, que fue preservada para los análisis de rigor.

La causa, caratulada como homicidio culposo, quedó en manos de la UFI N.º 12 de La Plata, el camionero fue imputado y los investigadores relevan las cámaras de la zona para reconstruir cómo fue el incidente vial.

Resta precisar que durante varias horas la Ruta 6 estuvo cortada por completo en sentido a La Plata, con desvíos a cargo de AUBASA.

