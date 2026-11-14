Una encuesta midió a seis outsiders y dejó un triple empate que abre preguntas

Zoom Politikon realizó un estudio nacional para medir el piso, el techo electoral y los atributos de seis figuras que hoy orbitan por fuera de la política tradicional: Carlos Melconián, Daniel Hadad, Federico González, Dante Gebel, Jorge Brito y Manuel Passaglia. El resultado, sigue marcando una tendencia de la sociedad hacia los dirigentes tradicionales, aunque los interrogantes siguen abiertos.

Un nicho, no una ola

El análisis es frente a una lista de candidatos conocidos (donde Javier Milei lidera con 27,4% y Axel Kicillof alcanza el 17,9%), el 67,7% sigue eligiendo figuras tradicionales, mientras que un 13,7% optaría por un outsider y un 18,6% aún no elige lista.

Triple empate en la cima

Ante la pregunta de a quién elegirían como presidente dentro del universo outsider, el economista Carlos Melconián (12,4%), el periodista Daniel Hadad (10,7%) y el consulto político Federico González (10,3%) quedan separados por apenas 2,1 puntos (dentro del margen de error).

El peso del desconocimiento vs. el rechazo

Casi la mitad de los encuestados (48,5%) responde “No sabe”. Mientras figuras muy instaladas como el pastor Dante Gebel (65,4%) o el banquero Jorge Brito (59,3%) enfrentan altos niveles de rechazo (“jamás lo votaría”), Federico González logra el mejor balance con mayor piso (7,2%), mayor techo (29,3%) y el menor rechazo (34,1%).

Atributos repartidos

Ningún perfil logra concentrar todas las virtudes. Melconián lidera en percepción de inteligencia (14,1%), Dante Gebel en sensibilidad y empatía (12,7%), y Federico González es a quien más quieren conocer (14,4%).