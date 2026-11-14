La China Suárez denunciaría a Wanda Nara tras la filtración de audios y amenazas

El escándalo entre Eugenia “la China” Suárez y Wanda Nara sumó un nuevo capítulo y podría trasladarse a los tribunales. Después de la filtración de audios y videos de un fuerte enfrentamiento ocurrido en Nordelta, la actriz decidió avanzar con acciones legales contra la conductora por las presuntas amenazas que habría recibido.

La decisión fue confirmada por su abogado, Lautaro Rodríguez, quien explicó que inicialmente Suárez no tenía intenciones de denunciar a Nara, pero cambió de postura después de conocer el contenido de las grabaciones que comenzaron a circular públicamente.

El conflicto volvió a quedar en el centro de la escena luego de que se conocieran fragmentos de una discusión que habría ocurrido cuando Wanda se presentó en la vivienda de Mauro Icardi para retirar a una de las hijas que tuvo con el futbolista.

La frase de Wanda Nara que desató la polémica

Uno de los fragmentos más comentados del material corresponde a una amenaza que se escucha durante el intercambio. Aunque en la grabación no aparece Wanda Nara, su voz se reconoce mientras insulta a la actriz y le dice: “Yo te mato a palos”.

La China Suárez responde inmediatamente: “¿A quién vas a matar a palos?”.

Según trascendió, el registro habría sido realizado por la propia actriz con su teléfono celular durante el episodio en la propiedad de Nordelta.

En declaraciones difundidas por los medios, el abogado Rodríguez explicó los motivos que llevaron a su representada a cambiar de postura: “Hablamos y viendo los videos, prefirió avanzar. Más que nada para que no queden impunes los dichos. No porque sienta miedo”.

La respuesta de Wanda Nara tras la filtración

Por su parte, Wanda Nara reconoció que era ella quien hablaba en el audio y cuestionó la difusión parcial de la discusión.

A través de sus historias de Instagram, la conductora escribió: “Faltan frases, editaste, dije más cosas”. Además, intentó explicar su reacción y sostuvo: “Me tocaron mis hijos, no respondí de mí”.

Sus declaraciones volvieron a alimentar el enfrentamiento público entre ambas, que desde hace tiempo mantienen una relación conflictiva por su vínculo con Mauro Icardi.

El conflicto que comenzó en la casa de Mauro Icardi

La discusión se produjo en medio de otro episodio familiar que tuvo lugar la semana pasada en la denominada “Casa de los Sueños”, la propiedad del futbolista en Nordelta.

El conflicto comenzó cuando Francesca, una de las hijas que Icardi tuvo con Wanda Nara, habría pedido ayuda a su madre para salir de la vivienda. La situación derivó en un operativo policial y una denuncia por presuntas lesiones a la menor, en una causa caratulada preliminarmente como lesiones leves agravadas.

En ese contexto, Icardi se presentó el jueves ante la fiscalía de Tigre para dar su versión de los hechos y rechazó haber ejercido violencia contra su hija.

El delantero también aportó una filmación realizada con su teléfono durante el procedimiento. En esas imágenes quedó registrado el enfrentamiento con Martín Migueles, actual pareja de Wanda, quien aparece amenazando al futbolista con romperle la boca. La situación requirió la intervención de los efectivos policiales.

Un nuevo capítulo que podría terminar en la Justicia

Con la decisión de Suárez de avanzar legalmente, el enfrentamiento con Wanda Nara suma una nueva dimensión. Lo que comenzó como una disputa familiar y mediática ahora podría derivar en actuaciones judiciales por las expresiones registradas durante la discusión.

Mientras tanto, las grabaciones continúan generando repercusiones y el conflicto entre la actriz, la conductora y Mauro Icardi vuelve a ocupar el centro de la agenda del espectáculo.