Pagó dos veces una compra de $3.553 en un supermercado y la Justicia ordenó indemnizarlo con $5 millones

Una compra de apenas $3.553,50 en un supermercado Día terminó en una condena judicial millonaria. El consumidor había intentado pagar con código QR, pero, ante un supuesto problema con la operación, el cajero le pidió que volviera a abonar. Cuando revisó su cuenta, descubrió que los dos pagos se habían acreditado.

El episodio ocurrió el 30 de abril de 2022, cerca de las 20.30. El cliente utilizó Mercado Pago para realizar la compra, pero tuvo inconvenientes de conexión y la transacción demoraba en procesarse. Según consta en el expediente, el empleado le sugirió que saliera del local para buscar mejor señal.

Al regresar, el pago ya se había concretado. Sin embargo, el cajero le informó que el dinero no aparecía en el sistema y le indicó que debía pagar nuevamente para llevarse los productos. Esta vez, el consumidor utilizó una tarjeta de crédito.

La sorpresa llegó cuando volvió a su casa y revisó los movimientos de su cuenta: el primer pago también se había acreditado. Así, había abonado dos veces por la misma compra.

El cliente intentó resolver el problema con Mercado Pago, pero desde la plataforma le indicaron que debía reclamar directamente ante el supermercado. En el comercio, en cambio, sostuvieron que no habían recibido el primer pago. Sin obtener una respuesta favorable, decidió iniciar acciones judiciales.

La demanda y la condena contra el supermercado

El consumidor presentó una demanda contra Mercado Libre, Mercado Pago y Día Argentina S.A. El expediente quedó a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N.º 18, bajo la carátula “Trujillo, Christian Raúl Marín c/ Mercado Libre S.R.L. y otros s/ Sumarísimo”.

Durante el proceso, las empresas defendieron sus respectivas posiciones. Mercado Libre sostuvo que la operación con QR se había procesado correctamente y que el dinero había llegado a la cuenta del supermercado. Día Argentina, por su parte, negó los hechos y pidió que se rechazara el reclamo.

Sin embargo, durante el juicio ocurrió un hecho clave: el supermercado finalmente le devolvió al cliente el importe cobrado dos veces. El consumidor informó esa situación ante la Justicia y cuestionó que el comercio primero hubiera negado la duplicación y después reintegrado el dinero.

La jueza Valeria Pérez Casado consideró que las pruebas respaldaban el relato del demandante y que el supermercado no había realizado las verificaciones necesarias para esclarecer lo sucedido. Entre otros elementos, tuvo en cuenta que el comercio podría haber controlado los registros de caja correspondientes al día de la compra.

La sentencia admitió la demanda contra Día Argentina S.A. y estableció una indemnización de $5.020.000: $5 millones por daño punitivo y $20.000 por daño moral. A esa suma se le agregaron intereses y costas judiciales.

Además, la magistrada aplicó una multa por temeridad y malicia equivalente al 10% de la condena, debido a las contradicciones que observó en la conducta del supermercado durante el proceso.

Qué pasó con Mercado Pago y Mercado Libre

La resolución no responsabilizó a todas las compañías demandadas. La jueza rechazó la acción contra Mercado Libre y admitió la excepción planteada por Mercado Pago, por lo que ambas quedaron fuera de la condena.

De esta manera, la única empresa obligada a indemnizar al consumidor fue Día Argentina S.A., por su actuación frente al reclamo y las inconsistencias que quedaron expuestas durante el juicio.

El caso llegó posteriormente a la Sala B de la Cámara Comercial. Sin embargo, la apelación se limitó a los honorarios profesionales de los abogados, que fueron reducidos por considerarse elevados. La condena contra el supermercado no fue revisada en esa instancia.