Noche de los Museos 2026 en Buenos Aires: qué lugares visitar y cuáles son las propuestas imperdibles

Buenos Aires se prepara para vivir una nueva edición de La Noche de los Museos, uno de los acontecimientos culturales más importantes del año. Este sábado 14 de noviembre, vecinos y turistas podrán recorrer museos, edificios históricos y espacios culturales con entrada libre y gratuita, en una jornada que combinará arte, historia, música y entretenimiento.

La propuesta tendrá su 22° edición y contará con más de 350 espacios participantes distribuidos en distintos barrios porteños. Las actividades comenzarán a las 19 y se extenderán hasta las 2 de la madrugada del domingo, con una programación especial para todas las edades.

Durante esas siete horas habrá exposiciones, visitas guiadas, talleres, intervenciones artísticas, espectáculos musicales, proyecciones audiovisuales y experiencias inmersivas. También se sumarán edificios emblemáticos que habitualmente no forman parte de los circuitos culturales tradicionales.

Cuáles son los lugares imperdibles de La Noche de los Museos 2026

Entre las propuestas destacadas para organizar una salida aparecen espacios históricos, museos tradicionales y alternativas que combinan cultura con entretenimiento.

Planetario Galileo Galilei

Ubicado en Palermo, será una de las opciones para quienes disfrutan de la astronomía y la ciencia. Habrá proyecciones en el domo cada 20 minutos y actividades para toda la familia. Además, desde las 20.30 se presentará la Banda Sinfónica de la Ciudad con un repertorio de bandas sonoras de películas de ciencia ficción.

Usina del Arte

En La Boca, el espacio tendrá una programación que combinará arte, música y propuestas interactivas. Se podrán recorrer esculturas de gran escala del artista Tadeo Muleiro, disfrutar de proyecciones láser sobre la fachada, participar de talleres y visitar distintas muestras. También habrá música y un patio gastronómico.

Teatro Colón

El emblemático teatro porteño también formará parte de la jornada. Los visitantes podrán acceder a recorridos por algunos de sus espacios más representativos, acompañados por intervenciones artísticas. La programación incluirá, además, una propuesta musical con DJ en el Salón Dorado durante la madrugada.

Centro Cultural Recoleta

En este espacio de Recoleta habrá distintas actividades musicales y artísticas. La terraza recibirá grupos de jazz, funk y blues, mientras que el Patio del Aljibe tendrá presentaciones de DJ. También se desarrollarán intervenciones de danza y se podrán visitar las exposiciones.

Torre Monumental

En el barrio de Retiro, los visitantes tendrán la posibilidad de subir al mirador de la histórica torre y observar la Ciudad desde las alturas. La experiencia incluirá un recorrido guiado hasta el sexto piso y actividades recreativas para los más chicos.

Museo Casa Carlos Gardel

Para quienes prefieren la historia de la música popular argentina, esta institución permitirá acercarse a la vida y trayectoria de uno de los máximos referentes del tango. Es una alternativa para descubrir parte del patrimonio musical porteño.

Museo Histórico Nacional

Ubicado en el barrio de San Telmo, ofrecerá una programación especial con exposiciones y propuestas musicales. Entre ellas se encuentra una muestra dedicada a los abanicos y sus usos sociales a lo largo de distintas épocas, además de presentaciones en vivo.

Museo del Humor

Una de las novedades de esta edición será la apertura de la nueva sede del Museo del Humor, que se incorpora a la programación de MuseosBA junto con otras instituciones de la red pública porteña.

Música, recorridos y experiencias diferentes

La Noche de los Museos no estará limitada a las exposiciones tradicionales. También habrá propuestas para quienes buscan una experiencia distinta durante el recorrido.

Una de ellas será la navegación nocturna por el Riachuelo, con paseos en lanchas iluminadas para descubrir la Vuelta de Rocha desde el agua. El embarque se realizará en el muelle de Pedro de Mendoza 1900, frente a Caminito, y cada recorrido tendrá una duración aproximada de 15 minutos.

También habrá instalaciones lumínicas, espectáculos de danza, talleres para chicos, visitas teatralizadas, proyecciones y actividades participativas en distintos puntos de la Ciudad.

Cómo viajar gratis durante La Noche de los Museos

Para facilitar los traslados entre los distintos espacios culturales, el Gobierno porteño dispuso beneficios especiales en el transporte público.

Los colectivos podrán utilizarse sin costo desde las 18 de este sábado hasta las 3 del domingo, mediante la presentación del Pase Libre correspondiente.

También habrá servicios especiales en otros medios:

Subte: las líneas B y D extenderán su horario hasta las 2 de la madrugada. Las líneas A, C, E y H y el Premetro funcionarán desde las 19 hasta el cierre habitual del servicio.

Buses eléctricos: circularán gratuitamente entre las 19 y las 3, con recorridos que comenzarán y finalizarán en la Usina del Arte.

Ecobici: se habilitarán cuatro viajes gratuitos de hasta 45 minutos cada uno, entre las 19 y las 3.

Para acceder al beneficio de los colectivos será necesario presentar el Pase Libre, mientras que para los demás servicios se deberán consultar las condiciones de utilización.

Dónde consultar la programación completa

Con cientos de alternativas distribuidas por Buenos Aires, una de las recomendaciones es organizar el recorrido antes de salir. Elegir dos o tres espacios cercanos permite aprovechar mejor la noche y evitar perder tiempo en los traslados.

Además, algunas actividades pueden tener cupos limitados o requerir reserva previa, por lo que conviene revisar los horarios y las condiciones de ingreso de cada institución.

La programación oficial y los detalles de las propuestas se pueden consultar en el sitio de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires.

Con entrada gratuita y una agenda que combina cultura, música y entretenimiento, La Noche de los Museos vuelve a convertir a Buenos Aires en un gran circuito cultural al aire libre.