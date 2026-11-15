Dos personas muertas tras un choque entre un camión cisterna y una camioneta en la Ruta 2

Un grave accidente de tránsito ocurrido este sábado en la Ruta Provincial 2 dejó un saldo de dos personas fallecidas y un herido de gravedad. El choque involucró a un camión cisterna que transportaba combustible y una camioneta en la que viajaban tres ocupantes.

El siniestro se produjo a la altura del kilómetro 95, en jurisdicción de Chascomús, sobre la mano descendente de la autovía, en dirección a la Ciudad de Buenos Aires.

Como consecuencia del impacto, dos de los ocupantes de la camioneta murieron en el lugar, mientras que el conductor fue trasladado de urgencia a un centro de salud con heridas de gravedad.

Por su parte, el chofer del camión, identificado como Hugo Edgardo Pintos, de 44 años, resultó ileso, según informó el diario El Día.

Cómo fue el choque en la Ruta 2

De acuerdo con el reporte policial, el camión cisterna se habría cruzado de carril por motivos que todavía se intentan establecer e impactó contra una Chevrolet Tracker en la que se desplazaban las tres víctimas.

La violencia del choque provocó importantes daños en los vehículos y dejó a dos personas sin vida sobre la calzada.

Tras el accidente, efectivos policiales y dotaciones de Bomberos acudieron al lugar para asistir a los involucrados y desarrollar las tareas correspondientes.

Investigan las causas del accidente

La Policía Científica quedó a cargo de las pericias para determinar cómo se produjo la colisión y establecer las responsabilidades del hecho.

En tanto, la circulación sobre la Ruta 2 permaneció interrumpida en el sector del kilómetro 95 mientras se desarrollaba el operativo de emergencia.

Para evitar mayores complicaciones en el tránsito, las autoridades implementaron un bypass que permitió mantener la circulación vehicular mientras trabajaban los equipos de asistencia.

El episodio vuelve a poner el foco en la seguridad vial sobre uno de los principales corredores de la provincia de Buenos Aires, utilizado diariamente por miles de conductores y especialmente transitado por quienes viajan hacia la Costa Atlántica.