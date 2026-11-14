Boca y Banfield se enfrentan por un lugar en la final de la Copa Argentina: hora, TV y formaciones

Boca Juniors y Banfield protagonizarán este sábado un cruce decisivo por las semifinales de la Copa Argentina 2026. Desde las 19, en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, ambos equipos buscarán quedarse con el último boleto disponible para disputar la final del torneo.

El encuentro tendrá un condimento especial: del otro lado espera Platense, que consiguió la clasificación tras superar a Atlético Tucumán por 5-4 en la definición por penales, luego de igualar 1-1 durante el tiempo reglamentario.

Para el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena, la posibilidad de llegar a una nueva definición representa otro objetivo importante en una temporada en la que viene de consagrarse campeón de la Tabla Anual del fútbol argentino.

Además, el Xeneize tendrá que administrar las energías pensando en otro compromiso de máxima exigencia: el próximo 21 de noviembre disputará la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro.

Del otro lado, Banfield, conducido por Pedro Troglio, buscará dar el golpe y meterse por primera vez en la definición de la Copa Argentina.

Cómo llegan Boca y Banfield a las semifinales

Boca llega con el ánimo en alza después de quedarse con el primer puesto de la Tabla Anual. Para alcanzar esta instancia del certamen eliminó a Gimnasia de Chivilcoy, Sarmiento, Vélez y Racing.

El entrenador analiza mantener una buena parte de la estructura que viene utilizando, aunque deberá realizar algunas modificaciones para cuidar físicamente a sus futbolistas. Entre las ausencias se destaca la de Lautaro Blanco, preservado por molestias físicas. Rodrigo Battaglia tampoco estará disponible.

Por su parte, Banfield atraviesa un presente más complicado. El Taladro acumula cuatro encuentros sin conseguir una victoria y no logró clasificarse a los playoffs del Torneo Clausura.

Sin embargo, la Copa Argentina aparece como una oportunidad para cambiar el cierre de su temporada. Para llegar a semifinales dejó en el camino a Real Pilar, San Martín de Tucumán, Ferrocarril Midland y Deportivo Riestra.

Las posibles formaciones de Boca y Banfield

De cara al encuentro en Mendoza, estos son los equipos que preparan ambos entrenadores:

Boca Juniors: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Malcom Braida; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacibar; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Banfield: Diego Rodríguez; Ignacio Abraham, Nicolás Meriano, Santiago Daniele, Juan Luis Alfaro; Tomás Adoryan, Brandon Oviedo, Lautaro Gómez; David Zalazar, Adrián Balboa y Federico Medina. DT: Pedro Troglio.

A qué hora juegan Boca y Banfield y cómo ver en vivo

El partido correspondiente a las semifinales de la Copa Argentina se disputará este sábado 14 de noviembre con los siguientes datos:

Partido: Banfield vs. Boca Juniors.

Competencia: Copa Argentina 2026.

Instancia: semifinal.

Hora: 19.

Estadio: Malvinas Argentinas, Mendoza.

Árbitro: Nazareno Arasa.

VAR: Lucas Novelli.

TV: TyC Sports.

Streaming: TyC Sports Play.

El ganador avanzará a la gran final, donde se enfrentará a Platense con la posibilidad de levantar uno de los títulos nacionales de la temporada.