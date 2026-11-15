Emotivo homenaje a Mercedes Sosa en el comienzo de la Semana de la Música en La Plata

La Municipalidad de La Plata inauguró este sábado la segunda edición de la Semana de la Música “Traigo un pueblo en mi voz – Celebrando a Mercedes Sosa”, un espectáculo que reunió a destacados artistas nacionales para rendir homenaje a una de las figuras más importantes del folclore argentino.

En las escalinatas de la Catedral, Nahuel Pennisi, Maggie Cullen, Ligia Piro, Chango Spasiuk, Emiliano Brancciari y Milena Salamanca nos hicieron vibrar con las canciones que son parte de nuestra historia y que llevamos para siempre en el corazón. https://t.co/PrkoZeVMeR — Municipalidad de La Plata (@LaPlataMLP) November 15, 2026

La presentación se desarrolló en las escalinatas de la Catedral de la Inmaculada Concepción, donde Nahuel Pennisi, Chango Spasiuk, Emiliano Brancciari, Milena Salamanca, Maggie Cullén y Ligia Piro ofrecieron sus interpretaciones bajo la dirección musical de Popi Spatocco.

El espectáculo contó con la presencia del intendente Julio Alak y puso en valor el legado artístico y cultural de Mercedes Sosa a través de una propuesta que combinó diferentes voces, géneros y estilos musicales.

En esta oportunidad, la presentación estuvo acompañada por un mapping de la cantante proyectado sobre la fachada de la Catedral, que sumó una impactante puesta visual al homenaje.

La actividad marcó el comienzo de la Semana de la Música, una iniciativa impulsada por la Municipalidad que se extenderá hasta el domingo 22 de noviembre con propuestas de folclore, rock, tango, jazz y música clásica en distintos espacios de la ciudad.

Domingo en el Camping Municipal

Las actividades de la Semana de la Música continúan este domingo con el encuentro “Posta Querandíes – Tradición e Identidad”, una jornada dedicada al folclore que contará con la participación de reconocidos artistas nacionales y locales.

La actividad se desarrollará de 11 a 22 horas en el Camping Municipal de 122 y 58 y ofrecerá una feria de artesanos, un patio gastronómico con comidas típicas y una amplia programación artística.

Entre los principales artistas que formarán parte de la propuesta se destacan Vislumbre del Esteko, Tomás Lipán, Antonio Tarragó Ros, Milena Salamanca, Pancho Santaren y Sikuris Aymará, junto a otros músicos y agrupaciones.

Además, la iniciativa contará con las presentaciones de Carla Nieto y Los Díaz Pasan Volando, Alejandra Rodríguez, La Gomería, Ezequiel Romano, Gretel Toloza, Lorena Salomón y Emanuel Gabotto, entre otros.

La programación también incluirá la participación de la Escuela de Danzas Tradicionales José Hernández y una presentación de José Luis Redondo junto al Pericón Nacional, sumando expresiones de danza a los espectáculos musicales.

