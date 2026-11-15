Mayra Mendoza en el Encuentro de Mujeres Peronistas: “¡Por Evita, Cristina libre!”

La diputada provincia de Unión por la Patria, Mayra Mendoza, protagonizó en Tres de Febrero el cuarto y último Encuentro de Mujeres Peronistas del año, junto a compañeras de toda la Primera Sección Electoral.

En este marco, la intendenta de Quilmes en uso de licencia volvió a poner el foco en la “proscripción” de la dos veces presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

“En un tiempo donde la violencia política hacia las mujeres tiene su expresión más cruel en la condena injusta que atraviesa Cristina, tenemos que ser más conscientes que nunca de nuestra fuerza y de todo lo que somos capaces de construir cuando estamos organizadas”, reflexionó la legisladora camporista.

En este sentido, puntualizó que “somos militantes políticas y estamos para discutir el poder, para proyectar y construir un proyecto de país con sororidad, empatía, amplitud y amor”.

“Porque sabemos que la política es una herramienta de transformación y que necesitamos de todas para volver a representar los sueños de nuestro pueblo”, acotó Mendoza.

Finalmente, exhortó: “Militemos y trabajemos con amor, con la fuerza que nos caracteriza y la convicción de que tenemos que seguir caminando juntas, junto a Cristina”.

4° ENCUENTRO DE MUJERES PERONISTAS 💜✌️ Compartimos en Tres de Febrero el cuarto y último Encuentro de Mujeres Peronistas del año, junto a compañeras de toda la Primera Sección Electoral. En un tiempo donde la violencia política hacia las mujeres tiene su expresión más cruel en la condena injusta que atraviesa Cristina, tenemos que ser más conscientes que nunca de nuestra fuerza y de todo lo que somos capaces de construir cuando estamos organizadas. Somos militantes políticas y estamos para discutir el poder, para proyectar y construir un proyecto de país con sororidad, empatía, amplitud y amor. Porque sabemos que la política es una herramienta de transformación y que necesitamos de todas para volver a representar los sueños de nuestro pueblo. Militemos y trabajemos con amor, con la fuerza que nos caracteriza y la convicción de que tenemos que seguir caminando juntas, junto a Cristina. ¡POR EVITA: CRISTINA LIBRE! — Mayra Mendoza ☀️ (@mayrasmendoza) November 14, 2026

“¡Por Evita: Cristina libre!”, sentenció Mayra Mendoza, jefa comunal quilmeña en uso de licencia y diputada provincia de UxP.