Veroka Silberman creó su propio método actoral y ya recorre el mundo

Desde tiempos inmemoriales, el arte ha sido una de las expresiones más puras y bellas del ser humano. Sea cualesquiera de las disciplinas, el arte permite conectar con las emociones más profundas y expresar la creatividad de una manera única.

De esta afirmación está persuadida Veroka Silberman, quien demostró talento para actuar, dirigir, crear e instruir, mucho tiempo antes de pensar las actividades artísticas como profesión.

Su primer lazo sólido con el teatro sucedió a los 11 años, cuando participó en una puesta escolar de uno de los grandes clásicos universales del musical, conocido como El Hombre de La Mancha, en el Teatro Oficial Juan de Vera.

En el principal espacio cultural de Corrientes, la hija de comerciantes fue descubierta por Dionisio Soler, una de las figuras más influyentes de las artes escénicas de esta provincia. “Dionisio me invitó a Di Arte Estudio, en donde comencé un entrenamiento sistemático en danza clásica, teatro musical y trabajo corporal”, puntualiza la artista multifacética.

Si bien en la escuela primaria era la primera en levantar la mano para participar en obras teatrales, Veroka admite que las mejores escenas sucedían puertas afuera.

“En las reuniones familiares y fechas festivas, congregaba a otros chicos de mi edad, inventaba escenas, distribuía personajes, acomodaba las sillas y llamaba a los adultos, porque la función estaba por comenzar”, rememora la virginiana señalando que, la preferencia por la actuación y dirección aparecieron en forma simultánea.

Claro que, la oriunda de Córdoba Capital que, en una primera etapa, se crió en territorio correntino, no solo se concentraba en las disciplinas nombradas. También dibujaba, pintaba y tocaba la guitarra. En verdad, antes de escoger un lenguaje parecía interesarle algo más amplio: crear.

Como muchos de sus conocidos y amigas, Veroka tenía fascinación por el carnaval correntino, evento en el que los residentes celebran la identidad, el trabajo comunitario y el orgullo local.

“Esperaba ansiosa los meses previos del carnaval para ir a ensayos de las comparsas en el Anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola. Porque me atraían, desde la puesta en escena, la música y los cuerpos en movimiento, hasta el vestuario y la transformación de una idea en escena”, remarca la exintegrante de una afamada comparsa que, hasta llegó a bordar sus propios trajes típicos.

Con el paso del tiempo, todas sus inquietudes terminaron concentrándose en las artes escénicas y en el audiovisual. Aunque la mirada plástica y musical siguió formando parte de su manera de pensar y de plasmar una obra.

Sin saberlo, aquella adolescente que podía pasar horas observando cómo se construía una puesta, ya revelaba algo que permanece intacto hasta el presente. Es que, no solo quería estar arriba de un escenario; quería entender también todo lo que hacía posible que algo sucediera sobre él.

Al mismo tiempo, tenía facilidad para las matemáticas. Al punto que, cuando los profesores se lo plantearon, Veroka no dudó en participar en olimpíadas escolares, representando a su escuela.

Hasta llegó a imaginar en inscribirse en una carrera universitaria vinculada a la ingeniería nuclear. “Fui una alumna de excelente desempeño en matemáticas, pero finalmente elegí el arte”, remarca.

Tras el egreso de la secundaria, la mujer de cabello enrulado decidió instalarse en la capital mediterránea, donde estudiaba Tecnicatura Superior en Comunicación Audiovisual, en La Metro, mientras continuaba formándose como actriz y comenzaba a dar los primeros pasos en rodajes de obras audiovisuales.

Al igual que muchos jóvenes, Veroka efectuó diversos trabajos para afrontar los gastos cotidianos y sostener sus estudios. “Fui camarera y atendí un videoclub, entre otros empleos”, subraya Silberman comentando que, se tomaba tal seriedad la formación actoral que, en los horarios libres, participaba en talleres de actuación.

En uno de ellos, que realizó con Mariel Bof (actriz, directora y docente teatral, ya fallecida), se topó con “la técnica Meisner”, método de actuación gestado por el actor y maestro estadounidense Sanford Meisner.

Esta técnica la conquistó, disparándole un interrogante: “¿Qué hace que una actuación resulte verdaderamente viva, orgánica y presente?”. El mismo terminó convirtiéndose en una investigación de largo tiempo.

De la noche a la mañana, decidió abandonar La Docta y retornar a la provincia litoraleña, en donde tuvo la posibilidad de desarrollar una intensa actividad profesional en la región del nordeste argentino (NEA) y trabajar para la Dirección de Políticas Socioeducativas de la provincia, introduciendo el cine en las escuelas.

A los 28 años, luego de participar en un casting, Silberman consiguió el protagónico en Los árboles mueren de pie, icónica obra que se representó por entonces en el Teatro Nacional Cervantes (gira mediante), bajo la dirección de Edgardo Dib.

En paralelo, amplió su recorrido audiovisual en películas y series del INCAA, entre ellas, Payé y El cerrojo, además de comenzar a desempeñarse detrás de cámara.

En el largometraje correntino La Ballester Molina (centrada en una historia de amor entre dos delincuentes), de Pablo Almirón, Veroka congregó tres facetas (producción, dirección de casting y actuación), que luego atravesarían buena parte de su carrera.

Merced a su dedicación, a los 29 años finalizó el Profesorado de Artes en Teatro (Instituto Superior de Formación Docente Doctor Juan Gregorio Pujol). También completó la Diplomatura en Dirección y Producción Audiovisual (Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste).

Con los títulos y antecedentes laborales en el interior de la valija, decidió mudarse a Buenos Aires, iniciando una etapa de intensa actividad: entre espectáculos, giras y la escena porteña.

Inquieta como pocos, trabajó en proyectos de producción y escenario, tales como: FIBA, Campeonato Mundial de Tango, Maratón de Abasto, Ciudad Emergente y contenidos para el Canal de la Ciudad.

También se encargó de la producción ejecutiva en Ciudad Cultural Konex y coordinó un show en Luna Park, además de ocuparse de la producción de espectáculos y giras de diversos artistas.

Desde luego que, nunca dejó de actuar ni de perseguir aquella pregunta que había aparecido años atrás alrededor de Meisner. En forma simultánea, estudió e investigó con profesionales de distintos países, entre ellos Iñaki Moreno y Steven Ditmyer.

Durante la etapa pandémica, Silberman profundizó su entrenamiento con Ditmyer y amplió una faceta en la docencia. Al mismo tiempo, decidió filmar Bajo las puntadas, mediometraje que tuvo un espacioso recorrido internacional, recibió múltiples reconocimientos y fue seleccionado en 2023 como semifinalista en los Oscars (Student Academy Awards).

Al regresar la presencialidad al país, la actividad de Veroka como formadora creció de manera exponencial. Paralelamente, mantuvo una actividad constante frente a cámara, participando en películas, series, cortometrajes y campañas para marcas.

En 2025, de la mano de Scott Trost, obtuvo la certificación Meisner Teacher Designation en el Meisner Institute, en Los Ángeles, California. Ese mismo año, Silberman desarrolló y registró el Método Veroka, su método de entrenamiento actoral basado en la técnica Meisner, y llegó a dirigir más de siete grupos de entrenamiento en simultáneo.

Con el aval de Meisner Institute, la nativa cordobesa viajó a la península ibérica con dos objetivos: presentar su trabajo y dictar entrenamientos en Madrid.

En junio de 2026, luego de muchos ensayos, Veroka estrenó la versión teatral de Bajo las Puntadas, en el teatro Carlos Carella. La respuesta del público fue contundente: 16 funciones a sala llena. Aquí, Veroka asumió la dirección de la producción general, volvió a interpretar el personaje Hilda -embarazada, al igual que en la vida real- y participó en la construcción de la puesta, incluido su universo sonoro y lumínico.

La primera temporada llegó a su fin poco antes del nacimiento de su hijo. Tras el éxito de convocatoria, Bajo las Puntadas regresará a escena con una nueva temporada prevista para febrero de 2027.

“Luego de años, entre rodajes, escenarios, aulas, ensayos, giras y proyectos, la llegada de Mateo introdujo algo nuevo en mi vida: la pausa”, concluye la flamante mamá remarcando que no se trata de tomar distancia del arte, sino la de mirar de otra manera el tiempo, el cuerpo y la creación.