Pato Fontanet sorprendió en Morón y se subió al escenario durante el recital de Los Gardelitos

La noche del sábado tuvo un invitado inesperado en Morón. Pato Fontanet se subió al escenario durante el recital de Los Gardelitos y sorprendió a todos los presentes con una aparición que rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados del show.

El cantante, reconocido por su paso por Callejeros y por ser la voz de Don Osvaldo, compartió escenario con la banda liderada por Eli Suárez. Su presencia no pasó inadvertida entre los fanáticos, que se encontraron con una visita especial en medio de una noche a puro rock.

La aparición de Fontanet le puso un condimento extra al recital y volvió a reunir sobre un mismo escenario a dos referentes muy queridos por el público del rock barrial.

Pato Fontanet, una sorpresa para los fanáticos de Los Gardelitos

La presencia del músico generó una gran repercusión entre quienes asistieron al recital y también entre los seguidores que comenzaron a compartir imágenes y videos del momento en las redes sociales.

Fontanet es una de las voces más reconocidas del rock nacional y su aparición junto a Los Gardelitos fue una de esas sorpresas que quedan en la memoria de los recitales.

Una noche especial en Morón, con música, emoción y un encuentro que los fanáticos no esperaban.