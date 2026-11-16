Balearon un jardín de infantes en La Matanza: “Nadie les saca el trauma a los chicos”

El miedo sigue presente entre las familias del jardín de infantes Universo Infantil, en Rafael Castillo, partido de La Matanza. Después de que el establecimiento fuera atacado a tiros mientras había chicos en el patio, los padres salieron a reclamar seguridad y respuestas concretas para evitar que vuelva a ocurrir una situación similar.

El episodio sucedió el martes 10 de noviembre, en la esquina de las calles Intendente Russo y Aguapey de la mencionada localidad y, según el relato de los familiares, dos motocicletas con cuatro personas a bordo llegaron hasta el lugar, blandieron armas de tipo metralla y comenzaron a disparar contra el establecimiento: Algunos proyectiles ingresaron al jardín y otros impactaron en la fachada.

Lo más preocupante es que los nenes estaban en pleno recreo cuando comenzaron los tiros. De acuerdo con los testimonios de las familias, los chicos tuvieron que tirarse al piso para protegerse, aunque a pesar de la violencia del ataque no se registraron personas heridas.

La situación generó temor entre los padres, que días después se movilizaron frente al establecimiento para exigir medidas urgentes. “Nadie les saca el trauma a los chicos que estaban”, expresó una de las madres, al describir el impacto que dejó lo ocurrido.

Qué piden las familias del jardín baleado en La Matanza

Entre los principales reclamos se encuentran la instalación de una garita de seguridad, cámaras de vigilancia y mayor presencia policial durante toda la jornada escolar, especialmente en los horarios de entrada y salida.

Por el momento, el establecimiento cuenta con custodia policial, pero las familias cuestionan que no haya precisiones sobre cuánto tiempo se mantendrá esa medida.

🚨LA MATANZA: ATACARON A TIROS UN JARDÍN DE INFANTES 👉 Diez tiros contra un jardín el triángulo de González Catán, Laferrere y Rafael Castillo: tres impactaron en el interior. #RafaelCastillo #GonzálezCatán #Laferrere https://t.co/7H0HOBvwYu — A24.com (@A24COM) November 12, 2026

También manifestaron preocupación por la falta de cámaras que funcionen en el jardín y sus alrededores. Según señalaron, necesitan contar con herramientas de vigilancia para proteger a los chicos y poder identificar situaciones sospechosas.

El reclamo no se limita al establecimiento educativo. Los vecinos también describieron un escenario de inseguridad en el barrio y aseguraron que tienen miedo de realizar actividades cotidianas, como salir a comprar o tomar el colectivo.

La investigación por el ataque a tiros en Rafael Castillo

Tras un llamado al 911, efectivos policiales llegaron al jardín y constataron daños en el frente del edificio. La causa fue caratulada provisoriamente como “averiguación de ilícito” y quedó bajo intervención de la fiscalía correspondiente.

Los investigadores buscan identificar a las personas que efectuaron los disparos y reconstruir cómo fue el ataque. Para eso, se dispuso el relevamiento de la zona, la búsqueda de testimonios y el análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas.

Mientras avanza la investigación, las familias siguen esperando respuestas. Su pedido es concreto: que los chicos puedan volver a jugar, aprender y asistir al jardín sin tener que vivir con miedo a quedar en medio de un tiroteo.