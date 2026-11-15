412 vs. Luzu: el clásico de streamers superó el millón y medio de espectadores y terminó 7-6

El fútbol volvió a demostrar que también puede ser un fenómeno de entretenimiento fuera de las canchas tradicionales. El cruce entre 412 y Luzu se convirtió en uno de los grandes acontecimientos del fin de semana en las plataformas digitales: durante el segundo tiempo, la transmisión superó el millón y medio de espectadores simultáneos.

El encuentro, que enfrentó a los equipos encabezados por Davoo Xeneize y La Cobra, por un lado, y Nicolás Occhiato, por el otro, se disputó en el predio de Deportivo Riestra y tuvo todos los condimentos de un espectáculo deportivo: goles, figuras conocidas, música y un desenlace cargado de tensión.

La victoria quedó en manos de Luzu, que se impuso por 7-6 después de una remontada que terminó de encender el partido. Uno de los momentos más comentados llegó sobre el cierre, cuando La Cobra tuvo la posibilidad de empatar desde el punto penal, pero no pudo convertir.

🎙️ LUZU TV oficialmente tiene la primera transmisión en vivo en la historia de YouTube Argentina en superar 1 millón de dispositivos conectados simultáneamente #LuzuVS412 https://t.co/vbUTF7DDTC — Fefe (@fedeebongiorno) November 15, 2026

El espectáculo detrás del partido

La transmisión se realizó en simultáneo por YouTube y Kick, dos plataformas que concentraron la atención de miles de usuarios que siguieron cada jugada y comentaron el encuentro en redes sociales.

La previa también tuvo su momento especial: Ángela Torres fue la encargada de interpretar el Himno Nacional Argentino antes del comienzo del partido.

En los relatos, el Pollo Vignolo le aportó su sello futbolero a la transmisión, mientras que Titi Fernández también acompañó desde los bancos, sumando una voz reconocida del periodismo deportivo.

Quiénes jugaron en 412 y Luzu

El equipo de 412 reunió a varias personalidades del streaming y las redes sociales. Entre sus integrantes estuvieron Davoo Xeneize, La Cobra, Teo D'Elía, Agusneta, Gastón Edul, Ian Lucas y Agustín Occhiato, hermano de Nicolás. El arquero fue Sin Guantes y Beno SDR estuvo a cargo de la dirección técnica.

Del otro lado, Luzu contó con Nicolás Occhiato, Marcos Giles, Santi Talledo, Diego Castro, Fermín Bo, El Purre y Lucas Spadafora, conocido como La Garza, quien se incorporó para esta edición en reemplazo de El Trinche. Martín Garabal fue el director técnico del equipo.

Con un marcador ajustado, un penal decisivo y más de 1,5 millones de espectadores conectados en simultáneo, el clásico entre 412 y Luzu volvió a confirmar el alcance que pueden tener los eventos deportivos organizados por creadores de contenido. Una propuesta que combina fútbol, entretenimiento y comunidad digital, y que logró convertir un partido entre streamers en uno de los grandes espectáculos del fin de semana.