L-Gante salió a bancar a Wanda Nara en medio de su guerra con la China Suárez: qué dijo

La pelea entre Wanda Nara y Eugenia “la China” Suárez sumó un nuevo protagonista. Esta vez fue L-Gante quien quedó en el centro de la escena después de que Martín Cirio lo enfrentara públicamente con una pregunta sobre el enfrentamiento entre las dos mujeres.

El episodio ocurrió durante la noche del sábado, cuando el cantante subió al escenario de la cancha de Huracán para participar de La Noche de Martina 2, el espectáculo que encabezó el influencer. Allí, Cirio aprovechó la presencia del artista para consultarle directamente por el nuevo capítulo de la disputa mediática.

“Elián, ¿qué pensás de Eugenia Richardson y Wanda? ¿Viste todo lo que pasó entre la China y Wanda hoy, los mensajitos cruzados?”, le preguntó el streamer.

Lejos de esquivar completamente el tema, el músico comenzó con una respuesta cautelosa: “Sí, es un tema”. Sin embargo, la reacción del público no tardó en llegar y el estadio empezó a corear el nombre de Wanda Nara.

Ante esa respuesta de la gente, L-Gante dejó en claro de qué lado estaba: “Obvio, siempre de este lado. Y yo sé que vos también ahí”.

El mensaje de L-Gante y su referencia a los chicos

El cantante intentó mantener un tono conciliador al referirse al conflicto y remarcó que se trata de una situación delicada que debe manejarse con cuidado.

“Es un tema muy sensible, es un tema también que hay que tratarlo. Yo lo trato de esta manera, siempre de explicar, sin perder la elegancia”, expresó.

Además, hizo una referencia especial a los menores involucrados en la disputa y sostuvo que los adultos deben dar el ejemplo.

“Para mí, para esas cosas está la elegancia y aplicar y dar el ejemplo de la mejor manera, más cuando hay niños en el medio. Pero siempre de ese team, como ya sabés”, agregó.

Sus palabras se conocieron en medio de una nueva escalada entre Wanda y la China, que durante el fin de semana volvieron a cruzarse mediante publicaciones y mensajes en Instagram.

El nuevo capítulo de la pelea entre Wanda Nara y la China Suárez

La polémica se había reactivado el viernes, luego de que trascendiera un video de una discusión entre ambas en la denominada Casa de los Sueños. El episodio se conoció después de que la hija mayor de Wanda denunciara a Mauro Icardi por lesiones leves.

Aunque la conductora brindó distintas entrevistas y parecía que el conflicto comenzaba a perder intensidad, la China volvió a publicar un mensaje en sus historias de Instagram que reavivó las versiones de un nuevo enfrentamiento.

“‘No tenés dignidad’ me dice una ‘mujer’ que ofrece autos a cambio de que se casen con ella. Usen un poco la cabeza, un poquito”, escribió la actriz, en una frase que fue interpretada como una referencia al vínculo que mantuvo Wanda con L-Gante.

El cantante también reaccionó a las publicaciones desde sus redes sociales, aunque su intervención sobre el escenario de Huracán terminó siendo uno de los momentos más comentados.

El elogio de Martín Cirio y el agradecimiento del cantante

Durante el intercambio, Cirio también aprovechó para destacar la personalidad del artista y diferenciarlo de la imagen que suele construirse alrededor de él.

“Algo que siempre destaco es que sos un chabón como el más, tranquilo. Vos sos re correcto, siempre te mantuviste como muy bien”, le dijo.

L-Gante, por su parte, le devolvió el reconocimiento y agradeció el acompañamiento que recibió del influencer en distintos momentos de su carrera.

“Me llena de alegría que estés logrando esto y muchas cosas. Seguí tu camino. Siempre me bancaste, siempre me defendiste y eso lo valoro mucho”, cerró.

Así, el músico volvió a quedar vinculado a la disputa entre Wanda Nara y la China Suárez, aunque esta vez eligió destacar la importancia de mantener la elegancia y dar el ejemplo cuando hay chicos involucrados.