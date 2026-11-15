Godoy Cruz volvió a Primera: le ganó 3-1 a Tristán Suárez y se consagró campeón

Godoy Cruz está de regreso. El conjunto mendocino derrotó 3-1 a Tristán Suárez este domingo. De esta manera, aseguró su regreso a la máxima categoría del fútbol argentino para la temporada 2027.

La definición se disputó en el estadio Julio César Villagra, conocido como el Gigante de Alberdi, en Córdoba. Allí, el equipo dirigido por Pablo De Muner se quedó con una final que tuvo goles, momentos de tensión y un desenlace que terminó con la celebración del pueblo bodeguero.

La consagración tuvo un significado especial para el Tomba: se produjo exactamente un año después de su descenso, que se había concretado el 15 de noviembre de 2025. En apenas una temporada, el club consiguió revertir aquel golpe y recuperar su lugar en Primera.

Cómo fue la victoria de Godoy Cruz ante Tristán Suárez

El equipo mendocino salió decidido a buscar el resultado y encontró rápidamente la ventaja. A los 12 minutos del primer tiempo, Esteban Burgos convirtió de penal y puso el 1-0.

Con el marcador a favor, Godoy Cruz consiguió ampliar la diferencia a los 32 minutos. Axel Rodríguez apareció para marcar el segundo tanto y darle mayor tranquilidad a su equipo.

Sin embargo, Tristán Suárez no se rindió. A los 39 minutos, Marcos Enrique sacó un potente remate desde afuera del área y descontó para el conjunto bonaerense, que volvió a meterse en partido antes del descanso.

En el complemento, cuando la definición todavía estaba abierta, apareció Martín Pino. A los 68 minutos, el delantero marcó el 3-1 definitivo y encaminó la consagración del Tomba.

El resultado no volvió a modificarse y el pitazo final desató los festejos de los jugadores, el cuerpo técnico y los hinchas que acompañaron al equipo en Córdoba.

Un año después, Godoy Cruz vuelve a Primera

El ascenso representa una recuperación deportiva para una institución que había sufrido el descenso en noviembre de 2025, después de varias temporadas compitiendo en la máxima categoría.

Durante su paso por Primera, Godoy Cruz consiguió consolidarse como uno de los equipos protagonistas del fútbol argentino, con participaciones internacionales y campañas destacadas en los torneos locales.

La reconstrucción comenzó en la Primera Nacional, donde el equipo logró quedarse con el primer puesto de la Zona A y clasificarse a la final por el ascenso. Su campaña tuvo un cierre a la altura de las expectativas: una victoria frente a Tristán Suárez que le permitió quedarse con el título y asegurar el regreso.

Así, el Tomba cerró una temporada de revancha y volverá a competir entre los grandes del fútbol argentino en 2027. Mendoza recupera a uno de sus representantes en Primera y Godoy Cruz vuelve a escribir su nombre en la máxima categoría.