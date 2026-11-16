Sensatez módica para diluir a Milei

Por Jorge Asís (*)

Juego del Poder

Como si no se hubiera dado cuenta antes, el Fenómeno Milei constata de pronto que la señora Patricia, la Montonera del Bien, en principio se diferencia, para disponerse después a liderar y sucederlo.

Aunque por ahora “no le den los números”.

Ansiosos encuestadores de anticipación ya la midieron lo suficiente como para resistirse a anunciar que la disruptiva hoy no le gana a Axel, el Gótico. Como tampoco lo vence a Sergio, el Profesional, que tiene, igual que ella, la presidencia pendiente.

En definitiva, nada que sorprenda. A lo sumo, la sociedad espera el desenlace imaginado. Basta con recurrir precipitadamente al caudal inagotable de la historiografía para comprobar la generosa flexibilidad, en materia de saltos y desplazamientos, de la epopeya.

Irresponsablemente, el Fenómeno la atacó cuando correspondía.

Patricia era la competidora que ya había expulsado del juego del Poder a Horacio Rodríguez Larreta, Geniol, en las PASO.

Fue el derrotado exclusivo de la triste historia.

En cambio Milei la masacró a Patricia durante el debate presidencial difícilmente olvidable, cuando con horribles modales la acusó frontalmente de “haber puesto bombas en los jardines de infantes”.

En efecto, las cuestionadas bombas para la pragmática Patricia resultaban infinitamente menos ofensivas que posibilitar el regreso cíclico del peronismo al (juego del) poder.

Un movimiento que el Fenómeno conoce tanto como cualquier peronista cultural.

Pero al percibirse fuera del ballotage, Patricia prefirió recapacitar. Los agravios desplegados debían ser políticamente perdonables, porque lo realmente imperdonable era facilitar el retorno de los populistas que ella, en su oportunidad, había también apoyado.

Entonces en Acassuso, junto con Mauricio -el Ángel Exterminador-, decidió pactar con el infame que agraviaba. En adelante bastó una entrevista con Marcelo Bonelli en el templo de TN para certificar la reconciliación con un abrazo patriótico para avanzar juntos con el PRO contra la superstición del peronismo.

Acosado por las encuestas, Mauricio estaba para el cachetazo. Tenía las fichas agotadas porque Milei reproducía con sus alaridos la condición del hombre providencial que llegaba con aquel vaticinio de Benjamín Solari Parravicini para conectar exactamente con la furia de la sociedad que se encontraba rigurosamente harta de la política y se identificaba con las maléficas condenas.

Tampoco sorprendía que entre los algoritmos Milei se impusiera sobre Sergio, que fue fundamental en la faena grata de inventarlo, financiarlo y cuidarle los votos.

Aparte, reclamar lealtad del inventor al invento carecía de sentido. El invento era suficientemente astuto para conquistar lo único que importa en el juego. El Poder.

La incertidumbre del desconcierto

Poco menos de tres años después, es precisamente el Poder que se encuentra en estado de disolución, próximamente vacante.

En la impaciente espera de la repetida polarización. Peronismo contra antiperonismo. Pugna fraternal, cruelmente fratricida, entre dos ancianos intensos que dinámicamente se obstinan en presentarse renovados.

Demasiados cambios se registraron entre las inocencias de la realidad cultural de la Argentina.

Por su tipología, el Fenómeno Milei garantiza la magnitud del fracaso personal que se obstina, sin embargo, en no admitir.

Repite sin convicción que encabeza “el mejor gobierno de la historia”, que produjo “el mayor ajuste de la humanidad”, aunque se encuentra sostenido por el antiperonismo paradójico, acaso el más duro e impiadoso.

Sin embargo, para desmoronar la fantasía inclaudicable del Gobierno de Consultores bastó con la visita oficial del “informado” Papa León XIV, el Santo Padre que le hizo pasar con discursos pausadamente leídos momentos desagradables de efectiva incomodidad. Entre las multiplicadas aglomeraciones el Papa le demostraba a Milei que la sociedad había desterrado la pasión del odio y se encontraba lista para encarar el desafío cristiano superior. Intentar la osadía de la convivencia.

#VisitaDelPapa 🇻🇦🇦🇷 León XIV cerró su histórica visita en Luján: “Argentina, levántate y camina” Una multitud despidió al papa León XIV en Luján. Ante más de dos millones de fieles reunidos frente a la Basílica, el Pontífice celebró su última misa en el país y dejó un mensaje atravesado por la esperanza, la reconciliación, la solidaridad y el recuerdo de Francisco. 📌 “No tengan miedo, Dios está con nosotros. Alégrense y sean fuertes, con la fuerza que viene del Señor”, expresó durante su homilía. 📌 León XIV propuso un camino de cuatro pasos: reconciliación, iluminación por medio de la Palabra de Dios, comunión y envío a la misión. 📌 También recordó la profunda devoción de Francisco por la Virgen de Luján y destacó la creatividad, espontaneidad y vitalidad que encontró durante su recorrido por la Argentina. 📌 Antes de partir rumbo a Perú, dejó una arenga al país: “Argentina, levántate y camina”, y convocó a actuar siempre desde el amor y la caridad. ⛪✝️ Frente a la imagen de la Patrona de la Argentina, León XIV recordó además que su propio pontificado comenzó un 8 de mayo, día de Nuestra Señora de Luján. “Yo también quiero cobijarme bajo tu manto”, expresó al encomendarle tanto su misión apostólica como el futuro del pueblo argentino. 🗣️🙏🏻 “Me he sentido como en casa”, confesó el Papa al agradecer el recibimiento durante su paso por el país. Luego de jornadas marcadas por encuentros multitudinarios y fuertes mensajes sociales y religiosos, León XIV cerró así su histórica visita antes de continuar su viaje apostólico rumbo a Perú. 👉 https://t.co/FtUxaye4sz 💬 ¿Cuál fue el mensaje que más te quedó de la histórica visita de León XIV a la Argentina? #LeonXIV #Lujan #VisitaPapal #Argentina #ANDigital — ANDigital (@ANDigitalOK) November 11, 2026

Suficiente con la módica sensatez del Papa pastor para diluir la sublime recolección de espantosas groserías y las tensas descalificaciones del impulsor de la batalla cultural que naufraga en la incertidumbre del desconcierto.

En el juego del Poder de pronto el Fenómeno Milei perdía.

Lo había conquistado admirablemente desde la banqueta de Intratables, pero en la actualidad le cuesta asumir el riesgo previsible del fracaso, para quedarse vaciado y sin poder para prometer siquiera de nuevo la pedantería del crecimiento de su especialidad “con o sin dinero”, a través de encendidas flatulencias de buzo que se diluyen infortunadamente en el horizonte y sin fe.



(*) Periodista y escritor

