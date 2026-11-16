Policiales y Judiciales | 16 nov 2026
Kilómetro 42
Berazategui: cruzó a pie la Ruta 2 en estado de ebriedad y fue atropellado por un auto
Como consecuencia del impacto, el hombre de 45 años sufrió distintas lesiones y debió ser asistido por personal de emergencias. Fue trasladado al Hospital Evita, en tanto que el conductor del VW Gol Trend que lo embistió resultó ileso
Un hombre de 45 años resultó herido tras ser atropellado por un auto cuando intentó cruzar a pie la Ruta 2, a la altura del kilómetro 42, en sentido descendente, en jurisdicción del partido de Berazartegui, informaron fuentes policiales.
El accidente ocurrió este domingo y tuvo como protagonista a un Volkswagen Gol Trend, conducido por un hombre de 43 años que circulaba por la autovía.
De acuerdo con la información policial, el peatón habría intentado atravesar la traza a pie y se encontraba en aparente estado de ebriedad cuando fue alcanzado por el vehículo.
Como consecuencia del impacto, sufrió distintas lesiones y debió ser asistido por personal de emergencias. La víctima fue trasladada al Hospital Evita de Berazategui para recibir atención médica. En tanto, el conductor del Volkswagen Gol Trend resultó ileso.
A raíz del siniestro, se dispuso el corte del carril rápido en sentido descendente mientras se desarrollaban las actuaciones y tareas correspondientes.
En el hecho intervino el Destacamento Vial Samborombón y la Comisaría Quinta de Berazategui, con intervención de la UFI N.º 7 de ese distrito. La causa fue caratulada como lesiones por accidente.