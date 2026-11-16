Berazategui: cruzó a pie la Ruta 2 en estado de ebriedad y fue atropellado por un auto

Un hombre de 45 años resultó herido tras ser atropellado por un auto cuando intentó cruzar a pie la Ruta 2, a la altura del kilómetro 42, en sentido descendente, en jurisdicción del partido de Berazartegui, informaron fuentes policiales.

El accidente ocurrió este domingo y tuvo como protagonista a un Volkswagen Gol Trend, conducido por un hombre de 43 años que circulaba por la autovía.

De acuerdo con la información policial, el peatón habría intentado atravesar la traza a pie y se encontraba en aparente estado de ebriedad cuando fue alcanzado por el vehículo.

Como consecuencia del impacto, sufrió distintas lesiones y debió ser asistido por personal de emergencias. La víctima fue trasladada al Hospital Evita de Berazategui para recibir atención médica. En tanto, el conductor del Volkswagen Gol Trend resultó ileso.

A raíz del siniestro, se dispuso el corte del carril rápido en sentido descendente mientras se desarrollaban las actuaciones y tareas correspondientes.

En el hecho intervino el Destacamento Vial Samborombón y la Comisaría Quinta de Berazategui, con intervención de la UFI N.º 7 de ese distrito. La causa fue caratulada como lesiones por accidente.