lunes 16 de noviembre de 2026 - Edición Nº4622

Municipios | 16 nov 2026

Segunda edición

La Plata fue sede de un encuentro para promover el trabajo interdisciplinario y comunitario

El Congreso de la Interdisciplina en el Territorio reunió a profesionales, docentes, estudiantes y organizaciones sociales para abordar problemáticas sociales. La apertura estuvo encabezada por el intendente Julio Alak y contó con la participación de la legisladora provincial, Lucía Iañez.

El mensaje de Julio Alak.
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El intendente de La Plata, Julio Alak, encabezó la apertura del 2° Congreso de la Interdisciplina en el Territorio, un espacio de intercambio entre profesionales, docentes, estudiantes y organizaciones sociales para abordar temas vinculados a la salud mental, el acceso a la justicia, las infancias y juventudes y el trabajo comunitario.

La Plata nació como símbolo de la unión nacional, como punto final de un largo período de desencuentros argentinos, y esa imagen de hoy, con los tres poderes del Estado, la universidad, las organizaciones sociales y las instituciones juntas, nos llena de alegría y de esperanza”, expresó el jefe comunal.

Y exclamó: “Porque trabajar juntos es mucho mejor que hacerlo aislados y porque en este contexto necesitamos potenciarnos, ser más solidarios y multiplicar nuestra creatividad".

Además, el mandatario local subrayó que “la academia sin territorio se queda sin respuestas, el Estado sin academia decide a ciegas, y las organizaciones sin respaldo no alcanzan. Por eso este congreso, que se inauguró con el mensaje del Papa León XIV, nos recuerda que nos debe guiar el humanismo y que la justicia social sigue vigente”.

Bajo el lema “Construir redes para intervenir en tiempos de crisis y rearmar lo común”, el encuentro comenzó este jueves en el Salón Dorado del Palacio Municipal, se extenderá hasta el viernes y contó con la presencia de autoridades locales, provinciales, de instituciones sociales y académicas.

El congreso es organizado de manera conjunta por la Municipalidad de La Plata, la Red de Interdisciplina en el Territorio (REDIT), la UNLP, la Cámara de Diputados bonaerense y la Escuela de Gobierno de la Provincia.

Por su parte, Iañez expresó que “este es un espacio pensado para dar valor a quienes sostienen todos los días el trabajo con las problemáticas más graves, para jerarquizar a los equipos y a los operadores del territorio que eligieron esta tarea”, y resaltó que “la interdisciplina es la respuesta que encontramos a la mayoría de los problemas, porque la realidad de la gente no viene sectorizada en cajitas”. 

“Por eso este congreso reúne más de 130 ponencias y deja como herramienta el primer mapa interactivo de la interdisciplina en el territorio, para que cada equipo pueda encontrarse con otro y construir redes y mesas de trabajo en cada caso”, continuó la legisladora.

No todas las redes están rotas, muchas están desconectadas, y en estos tiempos difíciles necesitamos encontrarnos, debatir y recordar que nadie se salva solo”, finalizó.

Intercambio y trabajo conjunto

Las actividades se desarrollan de manera simultánea en cuatro sedes de la ciudad: el Palacio Municipal, la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, el Edificio Sergio Karakachoff de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales.

La programación incluye paneles, conversatorios, talleres y mesas de ponencias sobre salud mental y consumo problemático en infancias, adolescencias y juventudes; estrategias comunitarias frente a las violencias; y el rol de las instituciones y los espacios públicos en la inclusión social.

También se abordan los desafíos de las nuevas tecnologías y los entornos virtuales, las herramientas territoriales para facilitar el acceso a la justicia y la construcción de alternativas laborales y sociales.

La iniciativa busca fortalecer el trabajo articulado entre el ámbito académico, la gestión pública y las organizaciones sociales para desarrollar estrategias de intervención y dar respuesta a las problemáticas de la comunidad.
 

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