La Plata fue sede de un encuentro para promover el trabajo interdisciplinario y comunitario

El intendente de La Plata, Julio Alak, encabezó la apertura del 2° Congreso de la Interdisciplina en el Territorio, un espacio de intercambio entre profesionales, docentes, estudiantes y organizaciones sociales para abordar temas vinculados a la salud mental, el acceso a la justicia, las infancias y juventudes y el trabajo comunitario.

“La Plata nació como símbolo de la unión nacional, como punto final de un largo período de desencuentros argentinos, y esa imagen de hoy, con los tres poderes del Estado, la universidad, las organizaciones sociales y las instituciones juntas, nos llena de alegría y de esperanza”, expresó el jefe comunal.

Y exclamó: “Porque trabajar juntos es mucho mejor que hacerlo aislados y porque en este contexto necesitamos potenciarnos, ser más solidarios y multiplicar nuestra creatividad".

Además, el mandatario local subrayó que “la academia sin territorio se queda sin respuestas, el Estado sin academia decide a ciegas, y las organizaciones sin respaldo no alcanzan. Por eso este congreso, que se inauguró con el mensaje del Papa León XIV, nos recuerda que nos debe guiar el humanismo y que la justicia social sigue vigente”.

Bajo el lema “Construir redes para intervenir en tiempos de crisis y rearmar lo común”, el encuentro comenzó este jueves en el Salón Dorado del Palacio Municipal, se extenderá hasta el viernes y contó con la presencia de autoridades locales, provinciales, de instituciones sociales y académicas.

El congreso es organizado de manera conjunta por la Municipalidad de La Plata, la Red de Interdisciplina en el Territorio (REDIT), la UNLP, la Cámara de Diputados bonaerense y la Escuela de Gobierno de la Provincia.

Por su parte, Iañez expresó que “este es un espacio pensado para dar valor a quienes sostienen todos los días el trabajo con las problemáticas más graves, para jerarquizar a los equipos y a los operadores del territorio que eligieron esta tarea”, y resaltó que “la interdisciplina es la respuesta que encontramos a la mayoría de los problemas, porque la realidad de la gente no viene sectorizada en cajitas”.

Esta mañana dimos apertura al 2.º Congreso de la Interdisciplina en el Territorio, en la ciudad de La Plata. Junto al intendente Julio Alak y al secretario general de la UNLP, Carlos Giordano, recibimos a cientos de profesionales, docentes, investigadores y trabajadores territoriales. Ya somos más de 800 personas inscriptas y recibimos más de 150 ponencias.Son dos jornadas para encontrarnos, intercambiar experiencias y fortalecer políticas públicas que garanticen derechos y transformen realidades. — Lucía Iañez (@luciaianez_) November 12, 2026

“Por eso este congreso reúne más de 130 ponencias y deja como herramienta el primer mapa interactivo de la interdisciplina en el territorio, para que cada equipo pueda encontrarse con otro y construir redes y mesas de trabajo en cada caso”, continuó la legisladora.

“No todas las redes están rotas, muchas están desconectadas, y en estos tiempos difíciles necesitamos encontrarnos, debatir y recordar que nadie se salva solo”, finalizó.

Intercambio y trabajo conjunto

Las actividades se desarrollan de manera simultánea en cuatro sedes de la ciudad: el Palacio Municipal, la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, el Edificio Sergio Karakachoff de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales.

La programación incluye paneles, conversatorios, talleres y mesas de ponencias sobre salud mental y consumo problemático en infancias, adolescencias y juventudes; estrategias comunitarias frente a las violencias; y el rol de las instituciones y los espacios públicos en la inclusión social.

También se abordan los desafíos de las nuevas tecnologías y los entornos virtuales, las herramientas territoriales para facilitar el acceso a la justicia y la construcción de alternativas laborales y sociales.

La iniciativa busca fortalecer el trabajo articulado entre el ámbito académico, la gestión pública y las organizaciones sociales para desarrollar estrategias de intervención y dar respuesta a las problemáticas de la comunidad.

