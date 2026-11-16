Día de la Militancia: el massismo prepara foto con el peronismo federal para enfrentar a Kicillof

El exjefe de Gabinete y exministro de Economía, Sergio Massa, recibirá este martes un fuerte espaldarazo en su nuevo intento por ir por la Presidencia de la Nación. En el marco del Día de la Militancia, el peronismo federal confluirá en un acto con el Frente Renovador, en una foto que deja afuera al kicillofismo, ya embarcado en la carrera por la Casa Rosada de la mano del Movimiento Derecho al Futuro.

En concreto, dirigentes de distintos sectores del justicialismo se reunirán el el Teatro Otamendi de San Fernando, distrito comandado por Juan Andreotti, uno de los principales referentes del massismo en territorio bonaerense.

Este plenario oficializará el acuerdo entre el Frente Renovador y el Peronismo Federal, que tiene entre sus principales referentes al porteño Juan Manuel Olmos, a la platense Victoria Tolosa Paz y al entrerriano Guillermo Michel, entre otros.

También serán de la partida intendentes de La Liga, el agrupamiento de jefes comunales en el que participan Federico Achával, de Pilar; Federico Otermín, de Lomas de Zamora y Mariel Fernández, de Moreno, además de referentes del cristinismo.

Entre los invitados figuran los legisladores Miguel Ángel Pichetto, Natalia de la Sota y Gerardo Zamora; el exgobernador de San Juan, Sergio Uñac; el vicegobernador de Río Negro, Pedro Pesatti.

Y pese a que el líder camporista Máximo Kirchner no participará del encuentro por tener una actividad prevista en La Pampa, enviará representantes de su sector.

Con este golpe de efecto, Massa apunta a empezar a levantar el perfil que mantuvo bajo desde la ajustada derrota en el ballotaje de 2023 ante Javier Milei y emparejar las encuestas con Kicillof, que aparece como el principal opositor a La Libertad Avanza.

