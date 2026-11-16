Lanzar una marca de alfajores en un mercado de consumo difícil: por qué 24Siete decidió invertir ahora

¿Cuándo es el mejor momento para lanzar una empresa de consumo masivo? Para los responsables de 24Siete, la respuesta no necesariamente aparece en un calendario de temporada alta ni en un momento de consumo expansivo. Después de aproximadamente un año de desarrollo, decidieron que el momento de salir al mercado era ahora, aun reconociendo que el escenario general del consumo presenta dificultades.

La nueva marca de alfajores nació como un proyecto de una familia emprendedora que no provenía de la industria gastronómica ni de la fabricación de alimentos. El proceso comenzó con una búsqueda de nuevas oportunidades de negocio y terminó en una inversión de tiempo y recursos para desarrollar un producto que pudiera competir dentro de una categoría con una gran cantidad de marcas y propuestas.

“Después de tanto tiempo de desarrollo, era el momento para salir”, explicó uno de los responsables durante el lanzamiento. La decisión también estuvo atravesada por una lectura particular del mercado: mientras el consumo masivo presenta dificultades, los fundadores consideran que el alfajor mantiene una dinámica diferente y puede representar una oportunidad dentro de ese escenario.

Uno de ellos definió al alfajor como “un oasis” dentro de lo que está pasando con el consumo masivo. Esa percepción fue uno de los motivos para avanzar con el desarrollo y buscar un producto capaz de diferenciarse no solamente por el precio, sino por sus características.

La empresa eligió concentrarse primero en la calidad. El desarrollo comenzó por la tapa, que llevó cientos de pruebas para encontrar un sabor particular, y continuó con un esquema de doble baño y una selección específica de dulce de leche. Los fundadores subrayaron que prefirieron trabajar sobre el producto antes de definir cuánto debía costar en el mercado.

La lógica empresarial fue clara: primero encontrar aquello que querían vender y después definir cómo comercializarlo. “Nos separamos mucho del valor final del producto y nos paramos solamente en la calidad”, explicaron. Una vez definido el producto, llegó el momento de construir una estrategia de precio, distribución y llegada al consumidor.

El producto final tiene 72 gramos y busca ubicarse en un segmento competitivo de precio y calidad. Los responsables del proyecto señalaron que no pretenden ser el alfajor más económico de la góndola, sino una propuesta que pueda competir por el producto y por la experiencia que genera al consumirlo.

En una de las entrevistas realizadas durante el lanzamiento, uno de los responsables sostuvo que existen estudios que ubican al alfajor como una comida para una parte importante de los argentinos y afirmó que, en determinadas situaciones, puede funcionar incluso como reemplazo de un almuerzo. Esa es su lectura sobre la evolución del consumo y sobre el lugar que ocupa actualmente la categoría.

La estrategia comercial comienza en Capital y Gran Buenos Aires, con presencia en kioscos, mayoristas y distribuidores. Pero el plan no termina allí. La empresa ya trabaja para llegar al interior del país y anticipó que comenzará a operar en distintas provincias a partir de los pedidos recibidos durante esta primera etapa.

La expansión territorial no será el único frente. Los fundadores también están buscando “góndolas no tradicionales”: espacios donde el alfajor todavía no ocupa un lugar habitual y en los que pueda presentarse como parte de una experiencia de consumo diferente. La intención es ampliar los puntos de contacto con el consumidor más allá del kiosco tradicional.

La distribución se apoya además en alianzas. Durante el lanzamiento participaron empresas y distribuidores que, según los responsables de la marca, funcionan como partners estratégicos para entrar en diferentes mercados. También destacaron la relación con McDonald's y una acción conjunta vinculada al lanzamiento.

Antes de llegar al mercado de manera más amplia, 24Siete realizó un pre-lanzamiento en redes en el que consumidores solicitaron unidades para probar el producto en sus casas. La lógica fue sencilla: poner el alfajor frente al consumidor y permitir que la respuesta fuera genuina. “¿Es muy rico? ¿Es muy feo? O sea, lo que quiera”, explicó uno de los fundadores al describir esa etapa.

Ahora comienza la parte más difícil: convertir el desarrollo en negocio. La marca tiene por delante el desafío de ampliar distribución, sostener calidad, conseguir recompra y construir reconocimiento. Los propios fundadores fijan un horizonte de dos años para instalar el nombre y lograr que 24Siete deje de ser una novedad para convertirse en una elección reconocible.

El lanzamiento también deja una señal sobre la forma en que algunos emprendedores están leyendo el contexto: esperar el momento perfecto puede significar no lanzar nunca. En este caso, la empresa decidió salir cuando consideró que el producto estaba listo y utilizar la primera etapa para aprender del mercado, ampliar distribución y encontrar nuevas oportunidades.

En un consumo que los propios protagonistas describen como complejo, la apuesta de 24Siete es crecer dentro de una categoría que consideran especialmente activa. El resultado dependerá de la respuesta del consumidor, pero la estrategia ya está en marcha: desarrollar primero, probar después y expandir a partir de lo que el mercado devuelva.

