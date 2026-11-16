Espectáculos | 16 nov 2026
Gastronomía
“La Capitana” sorprende con un cóctel que combina caña, jugo de limón y yerba mate
En sintonía con el universo que da identidad al lugar, del jueves 26 al lunes 30 de noviembre, el bodegón y vermutería de Almagro presenta “El Militante”. Se trata de una creación del bartender de la casa, Nicolás Borda.
En el marco del Día Nacional del Mate, La Capitana presenta El Militante, un cóctel de autor fuera de carta que rinde homenaje a una de las costumbres más arraigadas de la cultura argentina. La creación, a cargo de Nicolás Borda -bartender del bodegón y vermutería de Almagro-, estará disponible especialmente del jueves 26 al lunes 30 de noviembre por $ 13.000.
La preparación combina Legui, un licor fino argentino a base de miel, jugo de limón fresco e infusión casera de yerba mate con canela, y se completa con soda y piel de limón.
El resultado es un cóctel fresco, con notas cítricas y el carácter de una infusión que forma parte de la identidad local. Su nombre, El Militante, recupera además una figura ligada a la historia política y popular argentina, en sintonía con el universo que da identidad a La Capitana.
Ubicado en la calle Guardia Vieja, La Capitana es un bodegón y vermutería ambientado en homenaje a Eva Perón y a la época del primer peronismo.
Su propuesta reúne platos tradicionales de la cocina porteña, aperitivos clásicos y cócteles de autor, en un espacio donde conviven música, gastronomía e historia.