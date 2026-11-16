“La Capitana” sorprende con un cóctel que combina caña, jugo de limón y yerba mate

En el marco del Día Nacional del Mate, La Capitana presenta El Militante, un cóctel de autor fuera de carta que rinde homenaje a una de las costumbres más arraigadas de la cultura argentina. La creación, a cargo de Nicolás Borda -bartender del bodegón y vermutería de Almagro-, estará disponible especialmente del jueves 26 al lunes 30 de noviembre por $ 13.000.

La preparación combina Legui, un licor fino argentino a base de miel, jugo de limón fresco e infusión casera de yerba mate con canela, y se completa con soda y piel de limón.

El resultado es un cóctel fresco, con notas cítricas y el carácter de una infusión que forma parte de la identidad local. Su nombre, El Militante, recupera además una figura ligada a la historia política y popular argentina, en sintonía con el universo que da identidad a La Capitana.

Ubicado en la calle Guardia Vieja, La Capitana es un bodegón y vermutería ambientado en homenaje a Eva Perón y a la época del primer peronismo.

Su propuesta reúne platos tradicionales de la cocina porteña, aperitivos clásicos y cócteles de autor, en un espacio donde conviven música, gastronomía e historia.