“Adultera la historia”: Kicillof cruzó la “burrada” de Milei respecto a Manuel Belgrano

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, acusó al presidente Javier Milei de “adulterar la historia”, por intentar presentar a Manuel Belgrano “como un precursor de su programa libertario”. Fue durante un acto en el Museo de la Casa Rosada.

“No solo dijo una burrada sino, además, una mentira insólita”, exclamó el mandatario bonaerense, para luego dar cuenta que “además de crear la bandera, Belgrano fue uno de los grandes precursores de un pensamiento económico nacional”.

“Él entendía que no había soberanía sin desarrollo productivo y que la promoción y protección de la industria eran tareas fundamentales del Estado”, puntualizó el líder del Movimiento Derecho al Futuro.

Acto seguido, recapituló: “Belgrano escribió en 1802 que ‘todas las naciones cultas se esmeran en que sus materias primeras no salgan de sus estados a manufacturarse y todo su empeño es conseguir no sólo el darles nueva forma, sino aun atraerlas del extranjero para ejecutar lo mismo y después vendérselas’; y en 1810 insistió: ‘Ni la agricultura ni el comercio serían en ningún caso suficientes a establecer la felicidad de un pueblo si no entrase a su socorro la oficiosa industria’”.

“Belgrano defendía exactamente lo contrario de lo que hace el experimento económico de Milei, que destruye la industria nacional, abre indiscriminadamente las importaciones y elimina miles de puestos de trabajo”, contrastó Kicillof a través de un posteo en redes sociales.

En igual tenor, sostuvo que “Milei no entiende a Belgrano, pero tampoco entiende lo que pasa cuando cierra una fábrica. No se pierde solamente producción: se destruyen empleos, se destruye a las familias, se arruinan los barrios y se pierde soberanía”.

MILEI ADULTERA LA HISTORIA Y DESTRUYE EL FUTURO Ayer, el presidente Milei intentó presentar a Manuel Belgrano como un precursor de su programa libertario. No solo dijo una burrada sino, además, una mentira insólita. Además de crear la bandera, Belgrano fue uno de los grandes precursores de un pensamiento económico nacional. Él entendía que no había soberanía sin desarrollo productivo y que la promoción y protección de la industria eran tareas fundamentales del Estado. Belgrano escribió en 1802 que “todas las naciones cultas se esmeran en que sus materias primeras no salgan de sus estados a manufacturarse y todo su empeño es conseguir no sólo el darles nueva forma, sino aun atraerlas del extranjero para ejecutar lo mismo y después vendérselas”; y en 1810 insistió: “Ni la agricultura ni el comercio serían en ningún caso suficientes a establecer la felicidad de un pueblo si no entrase a su socorro la oficiosa industria”. Belgrano defendía exactamente lo contrario de lo que hace el experimento económico de Milei, que destruye la industria nacional, abre indiscriminadamente las importaciones y elimina miles de puestos de trabajo. Milei no entiende a Belgrano, pero tampoco entiende lo que pasa cuando cierra una fábrica. No se pierde solamente producción: se destruyen empleos, se destruye a las familias, se arruinan los barrios y se pierde soberanía. En el mismo discurso, para disciplinar a su tropa, Milei relanzó su campaña hacia la reelección. Y con la misma pasión con la que adulteró la historia, se propone ahora cambiar las reglas de juego de la democracia para aumentar sus posibilidades de reelección, haciendo trampa. Ya me pronuncié en contra de la eliminación de las PASO. Sobre todo porque este Gobierno no está proponiendo un debate honesto sobre nuestras instituciones electorales, que por supuesto siempre pueden mejorarse. Por el contrario, está decidido a hacer cualquier cosa para conservar el poder, excepto gobernar en favor de la gente. Mientras tanto, por mi parte, voy a seguir haciendo lo que el presidente no hace: escuchar a todos los sectores y recorrer el país para que el año que viene la Argentina empiece una nueva etapa. Necesitamos un nuevo gobierno que genere trabajo, proteja la producción nacional, promueva el desarrollo federal y ponga a la economía al servicio de nuestro pueblo. Milei podrá intentar adulterar la historia y cambiar las reglas electorales. Pero lo que no va a poder hacer es quitarles a los argentinos su derecho al futuro. — Axel Kicillof (@Kicillofok) November 16, 2026

“En el mismo discurso, para disciplinar a su tropa, Milei relanzó su campaña hacia la reelección. Y con la misma pasión con la que adulteró la historia, se propone ahora cambiar las reglas de juego de la democracia para aumentar sus posibilidades de reelección, haciendo trampa”, fustigó.

“Ya me pronuncié en contra de la eliminación de las PASO. Sobre todo porque este Gobierno no está proponiendo un debate honesto sobre nuestras instituciones electorales, que por supuesto siempre pueden mejorarse. Por el contrario, está decidido a hacer cualquier cosa para conservar el poder, excepto gobernar en favor de la gente”, acotó el jefe del Estado bonaerense.

Así las cosas, enfatizó: “Mientras tanto, por mi parte, voy a seguir haciendo lo que el presidente no hace: escuchar a todos los sectores y recorrer el país para que el año que viene la Argentina empiece una nueva etapa. Necesitamos un nuevo gobierno que genere trabajo, proteja la producción nacional, promueva el desarrollo federal y ponga a la economía al servicio de nuestro pueblo”.

“Milei podrá intentar adulterar la historia y cambiar las reglas electorales. Pero lo que no va a poder hacer es quitarles a los argentinos su derecho al futuro”, concluyó Axel Kicillof.