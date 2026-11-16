Alemán, Británico e Italiano: la alianza de hospitales que busca reordenar la atención médica

El Hospital Alemán, el Hospital Británico y el Hospital Italiano dan origen a la Red Nacional de Atención de Salud Segura y Basada en Valor e invitan a participar de la jornada hospitalaria “Calidad y medicina basada en valor”, un encuentro en el que especialistas de las tres instituciones compartirán experiencias concretas sobre la implementación de medidas de calidad y seguridad, buscando fortalecer el trabajo colaborativo y promoviendo una cultura de mejora continua, con el paciente como eje central de todas las decisiones.

La calidad asistencial constituye uno de los principales desafíos de los sistemas de salud. Garantizar una atención segura no depende únicamente de contar con profesionales capacitados, tecnología o protocolos establecidos, sino también de evaluar los resultados, identificar oportunidades de mejora y revisar aquellas prácticas que no generan beneficios concretos para los pacientes.

En ese sentido, la medicina basada en valor propone un cambio de perspectiva en la atención sanitaria: se trata de hacer aquello que realmente mejora la salud, la seguridad y la calidad de vida de las personas. Este enfoque promueve la evaluación de los resultados clínicos, la incorporación de la experiencia del paciente y el uso responsable de los recursos disponibles.

Temáticas

El Hospital Italiano abordará los primeros pasos hacia la mejora de la calidad asistencial; el Hospital Alemán profundizará en la priorización y viabilidad de estas medidas; y el Hospital Británico presentará una experiencia vinculada con el protocolo ERAS, orientado a optimizar el cuidado y la eficiencia perioperatoria.

Otro de los ejes será la importancia de medir aquello que verdaderamente aporta valor, analizando el uso de indicadores de calidad y de herramientas que permiten conocer los resultados reportados por los propios pacientes (PROMs), con el objetivo de orientar las decisiones asistenciales hacia sus necesidades y expectativas.

La jornada también abordará la desimplementación de prácticas de bajo valor, es decir, aquellas intervenciones, estudios o tratamientos que no ofrecen beneficios suficientes para los pacientes y que pueden generar riesgos o un uso innecesario de recursos.

Información de la jornada

La actividad, gratuita, con modalidad híbrida y dirigida a profesionales del sector de la salud, tendrá lugar el miércoles 18 de noviembre de 9 a 16 horas en el Auditorio del Hospital Alemán, Avenida. Pueyrredón 1640, CABA.

Inscripción previa a través de este link. Cupos presenciales limitados.