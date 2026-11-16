Alcohol Cero en la provincia de Buenos Aires: la positividad cayó al 1,2 %

El Ministerio de Transporte bonaerense continúa profundizando las políticas de prevención y seguridad vial para reducir la siniestralidad y promover una conducción responsable en todo el territorio bonaerense.

En el marco del Día Mundial sin Alcohol, la cartera provincial dio a conocer los resultados de los operativos realizados entre el inicio de la gestión de Martín Marinucci, en 2025, y el 31 de octubre de 2026. Durante ese período, la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial llevó adelante 5.075 operativos de fiscalización, realizó 622.834 testeos de alcoholemia y detectó 7.745 casos positivos.

Uno de los indicadores más relevantes es la disminución de la positividad en los controles, que pasó de niveles cercanos al 5 % a ubicarse en torno al 1,2 %, según los registros oficiales.

“Alcohol Cero no es solamente una ley, es una política pública que vino a cambiar una cultura vial en la provincia de Buenos Aires”, destacó Marinucci.

En esa línea, el ministro remarcó la importancia de sostener la presencia del Estado en las rutas y caminos bonaerenses. “Cada conductor que detectamos alcoholizado es un riesgo que logramos retirar de nuestras rutas. Detrás de cada control hay una decisión política: cuidar la vida de las y los bonaerenses. Para eso me convocó el gobernador Axel Kicillof y con ese objetivo trabajamos todos los días”, anexó el funcionario.

Como parte de esta política integral, el Ministerio también fortaleció el trabajo articulado con los gobiernos locales mediante la entrega de alcoholímetros a 120 municipios bonaerenses, ampliando la capacidad de prevención y fiscalización en todo el territorio provincial.

Recibí en el Ministerio al intendente de General Lavalle, Nahuel Guardia. Junto al secretario de Política y Seguridad Vial, @EduardoFeijoo, la subsecretaria de Articulación Interjurisdiccional @passomarcela y el director provincial Cristian Vázquez, hicimos entrega de un nuevo alcoholímetro y un alómetro para fortalecer los controles en el distrito. Además, entregamos Pases Libres Multimodales para vecinos y vecinas con discapacidad, trasplantados o en lista de espera, garantizando el derecho a viajar de manera gratuita en el transporte público. Seguimos trabajando junto a los municipios para fortalecer la seguridad vial y ampliar derechos en toda la Provincia. #TransportePBA #SeguridadVial #DerechoAViajar #ProvinciaBA — Martín Marinucci (@MartinMarinucci) March 11, 2026

A su vez, se incorporaron cámaras digitales de última generación y puestos de monitoreo vial en corredores estratégicos, que permiten detectar conductas de riesgo como la utilización del teléfono celular al volante y la falta de uso del cinturón de seguridad.

Estas herramientas se complementan con operativos dinámicos en rutas, autopistas, accesos y centros urbanos, además de jornadas de concientización en escuelas, capacitaciones para agentes municipales y acciones conjuntas con los gobiernos locales.

“La seguridad vial no se construye solamente con controles. Se construye con educación, conciencia y un Estado presente que asume la responsabilidad de cuidar a su gente. Cada vida que logramos proteger es el verdadero resultado de esta política pública”, concluyó Marinucci.