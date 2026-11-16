Bibliosubte Marios Vargas Llosa en el Pasaje Lima

La Bibliosubte Mario Vargas Llosa será la segunda biblioteca de la red de subterráneos, después de la primera sede abierta en Plaza de Mayo. La iniciativa del Ministerio de Cultura de la Ciudad y Subterráneos de Buenos Aires busca acercar los libros a los pasajeros y sumar nuevos espacios de lectura a la vida cotidiana.

La colección estará disponible para préstamo, de acuerdo con las condiciones de la Red de Bibliotecas Públicas de la Ciudad. Para retirar libros es necesario asociarse a la Red: el trámite se realiza de manera online. Quienes ya estén asociados a una biblioteca pública no necesitan volver a inscribirse.

Además, el espacio, que funcionará de 9 a 19 horas, contará con un sector con mesas, sillas y Wi-Fi, pensado para leer, estudiar o realizar actividades personales. La apertura forma parte de un proyecto que prevé impulsar nuevas Bibliosubtes en otras líneas de la Ciudad. Esta iniciativa se suma a otras acciones que se realizan en la red de subtes a fin de promover el hábito de la lectura, como el “Vagón de lectores”, una convocatoria impulsada por la booktuber Cecilia Bona para que los usuarios se acerquen a compartir un viaje en subte leyendo, y las sueltas de libros en diferentes estaciones.

Libros para todas las edades

El catálogo reúne 860 títulos de literatura argentina e internacional, literatura infantil y juvenil y narrativa gráfica. Incluye obras de autores argentinos como Claudia Piñeiro, Mariana Enríquez, Martín Kohan, Selva Almada y Leila Guerriero; y de escritores internacionales como Han Kang, Margaret Atwood, Ursula K. Le Guin, Clarice Lispector y Stephen King. También hay libros infantiles de Julia Donaldson, Beatrix Potter y Michael Ende, y novelas gráficas de Tute, Luciano Saracino y Raquel Riba Rossy, entre otros.

Un homenaje a Mario Vargas Llosa

La nueva biblioteca ubicada en el Pasaje Lima, lleva el nombre del escritor peruano, ganador del Premio Nobel de Literatura, en el marco de una alianza con la Cátedra Mario Vargas Llosa. La colaboración incluye una agenda de proyectos culturales conjuntos, entre ellos Literal, el Festival Internacional de Literatura Juvenil, que este año regresó con una exitosa edición.

Con esta apertura, la Ciudad amplía la presencia de sus bibliotecas públicas y suma un nuevo espacio de lectura en la red de subterráneos, que se integra a las bibliotecas tradicionales de los barrios.