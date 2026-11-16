Murió empleado del Planetario de La Plata al caer del techo del edificio

Horas de conmoción son las que atraviesa la comunidad de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad Nacional de La Plata. Es que este domingo falleció un trabajador de la unidad académica, al caer del techo del edificio del Paseo del Bosque.

Personal policial acudió al lugar luego de un llamado al 911, donde ya encontraron a la víctima fallecida, identificada por personal del SAME como Nicolás Emilio Salerno, de 48 años, quie era el responsable técnico del telescopio antiguo del lugar, además de ser subdirector de Asesoramiento Jubilatorio y Certificaciones de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense.

El comunicado de la Facultad

“Despedimos con mucho dolor a Nicolás Salerno, miembro muy querido por nuestra comunidad, fallecido el día de ayer”, expusieron desde Astronomía y Geofísica a través de un posteo en redes sociales.

Asimismo, destacaron que “Nicolás fue un apasionado de la astronomía, contribuyó enormemente al desarrollo de la extensión en el Observatorio y tuvo un compromiso ejemplar con la institución”.

“Destacamos su calidad humana y acompañamos a su familia y seres queridos en este momento de tanta tristeza. La facultad permanecerá cerrada el día de hoy en señal de duelo”, cerraron.