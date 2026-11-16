IAdicción: cuando la inteligencia artificial empieza a pensar por nosotros

La inteligencia artificial ya forma parte de la rutina laboral: redacta mails, resume reuniones, analiza información, arma presentaciones, propone estrategias y hasta ayuda a tomar decisiones. Pero, a medida que su uso se vuelve cotidiano, aparece una pregunta incómoda: ¿en qué momento dejamos de usar la IA como herramienta y empezamos a depender de ella para pensar?

En ese punto empieza a instalarse el concepto de “IAdicción”, una expresión que busca describir la tendencia a recurrir cada vez más a la inteligencia artificial para resolver tareas, tomar decisiones o producir respuestas que antes requerían mayor intervención y criterio propio

Del copiloto al piloto automático

En los puestos de mayor responsabilidad, la conversación adquiere otra dimensión. Un CEO, CFO, CHRO, CMO o cualquier otro líder puede apoyarse en IA para procesar información, detectar patrones o preparar escenarios, pero la decisión final sigue teniendo una dimensión humana.

Una estrategia requiere mucho más que procesar datos. Una conversación difícil necesita escucha y empatía. Y el valor de una persona en una organización va mucho más allá de la información que una herramienta puede procesar.

Por eso, en los niveles de liderazgo, donde las decisiones suelen tener un mayor impacto sobre el negocio y las personas, el uso de la inteligencia artificial plantea desafíos adicionales vinculados al criterio, la responsabilidad y la toma de decisiones.

Aunque el uso intensivo sigue siendo minoritario, la consulta a estas herramientas ya forma parte de la experiencia laboral de una gran mayoría de los trabajadores:

Casi el 80% de las personas encuestadas reconoce recurrir a la inteligencia artificial algunas veces cuando debe tomar una decisión importante en el trabajo, mientras que 2 de cada 10 afirman hacerlo casi siempre.

Los resultados muestran que la inteligencia artificial empieza a ocupar un lugar en procesos que exceden la ejecución de tareas: también interviene en la construcción de opiniones y en la toma de decisiones.

“La discusión ya no pasa por si las personas van a usar inteligencia artificial, porque eso ya está sucediendo. El desafío ahora es desarrollar las capacidades necesarias para aprovecharla de forma efectiva, combinando el potencial de la tecnología con el criterio, la experiencia, la creatividad y la capacidad de comprender contextos que siguen siendo propias de las personas”, señala Patricio Dewey, director comercial & Marketing de Adecco Argentina.

El riesgo no está solo arriba: alcanza a todo el organigrama

La posibilidad de desarrollar una dependencia excesiva de estas herramientas no es un desafío exclusivo de los altos ejecutivos. Puede aparecer en cualquier nivel: en un junior que deja de investigar porque “la IA ya lo hizo”, en un manager que automatiza cada conversación con su equipo o en un líder que empieza a tomar decisiones basándose exclusivamente en recomendaciones generadas por una herramienta.

De hecho, el 95 % de los encuestados considera que todos los trabajadores, independientemente de su posición, deberían tener el mismo cuidado frente a una posible dependencia de la inteligencia artificial. Apenas el 5 % señala a los puestos C-Level como quienes deberían prestar mayor atención.

Y hay otro efecto menos visible: la despersonalización. Cuando un mail, un feedback, una presentación, una propuesta o incluso una conversación difícil pasan sistemáticamente por una IA, existe el riesgo de que todos comiencen a comunicarse de la misma manera. La herramienta puede mejorar la redacción, pero también puede borrar matices, personalidad y voz propia si se convierte en intermediaria de cada interacción.

Esta preocupación aparece en los resultados de la encuesta: La mitad de los encuestados considera que utilizar IA para redactar mails, mensajes o devoluciones puede hacer que la comunicación sea más impersonal.

La pregunta, entonces, no es solamente cuánto trabajo podemos delegarle a la IA, sino cuánto de nuestro propio criterio estamos dispuestos a delegar.

“La inteligencia artificial puede ayudarnos a trabajar mejor, pero no debería convertirnos en espectadores de nuestro propio trabajo. El futuro del empleo no debería ser humano versus IA, sino personas que sepan aprovechar la tecnología sin dejar de aportar aquello que ninguna herramienta puede reemplazar: contexto, criterio, empatía y responsabilidad”, agrega el ejecutivo.

En definitiva, el desafío para las organizaciones no consiste en limitar el acceso a estas herramientas, sino en promover un uso consciente. Incorporar inteligencia artificial también implica desarrollar nuevas habilidades: saber cuándo consultarla, cómo evaluar sus respuestas y, sobre todo, cuándo es necesario dejarla de lado para ejercer el propio criterio.