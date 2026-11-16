Toyota construirá nueva planta en Zárate para fabricar la camioneta híbrida Tacoma

El presidente de la Nación, Javier Milei, recibió este lunes en la Casa Rosada a directivos de Toyota, quienes le presentaron el proyecto para construir una nueva planta en Zárate, provincia de Buenos Aires, con una inversión de más de USD 1.300 millones. El proyecto fue aprobado en el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y, según la compañía, representa la mayor inversión en la historia de la industria automotriz argentina.

El mandatario estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro de Economía, Luis Caputo. Por parte de la compañía participaron el vicepresidente ejecutivo de Toyota Motor Corporation, Yoichi Miyazaki, el CEO de Toyota para América Latina y el Caribe, Rafael Chang, y el presidente de Toyota Argentina, Gustavo Salinas.

Según se informó oficialmente, la planta estará destinada a la producción de vehículos electrificados y se prevé que comience a operar en 2030 con la fabricación de la pick-up híbrida Tacoma. La nueva instalación complementará las líneas del complejo de Zárate, donde actualmente se producen los modelos Hilux, SW4 y Hiace.

Uno de los RIGIs más importantes. Nueva planta. Nueva producción. Inversión de usd 1350 millones. Empresas que miran el largo plazo y valoran el cambio de modelo. Gracias Toyota por la confianza. 🇦🇷🇦🇷🇦🇷 — totocaputo (@LuisCaputoAR) November 16, 2026

El Gobierno puso de relieve que la iniciativa contribuirá al desarrollo de proveedores locales y regionales y reforzará el papel de la Argentina como base de producción y exportación de Toyota.

Vale reseñar que en 2025, la compañía fue la marca de autos más vendida del país por quinto año consecutivo y mantiene ese liderazgo en 2026. Sus operaciones representan más del 50 % de las exportaciones de la industria automotriz argentina y cerca del 5 % de las exportaciones totales del país.