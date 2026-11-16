La marca de Agustina Cherri crece con Reishi y nuevos pasos en el exterior

En noviembre de 2025, Agustina Cherri presentaba Mundía, su línea de cosmética natural formulada a base de hongo Reishi. Un año después, la marca celebra su aniversario con una rutina de cuatro productos que encontró su lugar en el día a día, acciones especiales como Mundía Delivery, su primera experiencia internacional y nuevos proyectos que acompañan su crecimiento.

Detrás de la marca está la búsqueda personal de su creadora. Con más de tres décadas de trayectoria como actriz, Agustina llevaba años interesada en la alimentación consciente, la cosmética natural y los productos que sumaba a su propia rutina, probando, leyendo etiquetas y comparando fórmulas sin encontrar una propuesta que reuniera todo lo que buscaba.

De esa inquietud nació un proyecto que imaginó durante mucho tiempo, cuyo nombre surgió en una charla con su hija Muna, y en el que participó en cada etapa, desde la elección de los ingredientes hasta el diseño de la marca.

“Siempre me interesó mucho el cuidado de la piel y encontrar productos que realmente funcionaran. Entonces pensé en hacer lo que a mí me hubiera gustado encontrar, algo natural, que funcione y que no te lleve media hora a la mañana”, cuenta Agustina.

Del cultivo a la fórmula

Sérum de Limpieza de Reishi , formulado con activos naturales de origen vegetal, equilibra el sebo facial y purifica los poros sin resecar la piel.

, formulado con activos naturales de origen vegetal, equilibra el sebo facial y purifica los poros sin resecar la piel. Esencia de Reishi , una bruma hidratante que aporta humedad inmediata y ayuda a mantener el equilibrio cutáneo en cualquier momento del día.

, una bruma hidratante que aporta humedad inmediata y ayuda a mantener el equilibrio cutáneo en cualquier momento del día. Gotas de Reishi , un concentrado de Reishi, rico en betaglucanos que hidrata en profundidad, reduce el estrés cutáneo y devuelve elasticidad.

, un concentrado de Reishi, rico en betaglucanos que hidrata en profundidad, reduce el estrés cutáneo y devuelve elasticidad. Crema Hidratante Natural de Reishi, de fórmula ultraligera para el día y la noche, protege la piel de los daños externos y colabora en la prevención del envejecimiento prematuro.

El corazón de la línea es el hongo Reishi, un adaptógeno con más de dos mil años de historia en Oriente, conocido como el hongo de la longevidad. Agustina lo definió como “todo lo que quería para mi piel en un solo ingrediente”.

Sus fórmulas se desarrollaron con ingredientes naturales, extractos botánicos y activos que potencian la salud de la piel. Son veganas, hipoalergénicas, libres de parabenos y siliconas, gluten free y fueron testeadas dermatológicamente. La línea se organiza en una rutina simple de cuatro pasos: limpiar, hidratar, mejorar y proteger, pensada para sostenerse en el día a día y alineada con una mirada pro-age, que propone acompañar los cambios de la piel en cada etapa y cuidarla para que se mantenga fuerte, hidratada y luminosa con el paso del tiempo.

Nuevos escenarios

En su primer año, la marca también encontró nuevas formas de llegar al público. En redes, muestra sus productos a través de Mundía Delivery, un formato en el que la propia Agustina visita a distintas figuras con la caja de la marca y les cuenta cómo sumarlos a su rutina. Cris Morena, con quien compartió los inicios de su carrera, Claudia Villafañe, Gastón Pauls, Marcela Kloosterboer y Luciano Pereyra, entre otros, ya fueron parte de estas visitas.



A eso se sumaron sus primeros pasos fuera del país. Agustina viajó a Italia para presentar la marca en Cosmoprof, la feria de cosmética de Bologna, considerada una de las más importantes del mundo, y ahora suma una nueva campaña realizada en Nueva York que lleva la propuesta a un nuevo escenario.

“Queremos seguir creciendo y llegar a otros países. Estamos desarrollando productos complementarios y funcionales que acompañan la línea, siempre con la misma idea de una rutina simple que se sostenga en el día a día”, adelanta Agustina.



En suma, Mundía propone cosmética de alta calidad, natural y responsable para acompañar la piel a lo largo del tiempo.