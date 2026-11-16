Una importante obra hidráulica en la localidad de Glew, partido de Almirante Brown, avanza con el objetivo de mejorar el escurrimiento del agua y prevenir anegamientos en una amplia zona de la región. Los trabajos forman parte del proyecto de saneamiento del Arroyo San Roque y beneficiarán a aproximadamente 50 mil vecinos de distintos barrios.

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, recorrió los avances de la intervención junto a Mariano Cascallares, en una visita que también contó con la participación de la intendenta de Presidente Perón, Blanca Cantero, y del intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani.

La recorrida se realizó en el cruce de las calles Di María y Pompeya, en el límite entre ambos distritos, donde se desarrollan parte de las tareas correspondientes al sistema de drenaje.

Una obra hidráulica que alcanzará a 50 mil vecinos de Glew

El proyecto de saneamiento del Arroyo San Roque comprende una superficie de 154 hectáreas e incluye sectores de los barrios Gorriti, UOCRA y Parque Roma Glew Sur.

La intervención apunta a mejorar la capacidad de escurrimiento de las aguas pluviales y reducir los anegamientos que afectan a los vecinos de esta zona de Almirante Brown.

Una de las particularidades de la obra es que, aunque el área que se busca sanear se encuentra dentro de Almirante Brown, las características topográficas del terreno hacen necesario extender el sistema de drenaje hacia el partido de Presidente Perón, donde se encuentra su desembocadura.

De esta manera, el proyecto requiere una planificación hidráulica que contemple las características de ambos distritos y permita garantizar el funcionamiento integral de la cuenca.

Cómo será el recorrido del conducto principal

De acuerdo con el proyecto, el conducto principal se extiende desde el límite entre Almirante Brown y Presidente Perón, continúa por las calles Eva Perón, La Inmaculada y Nazca, y descarga finalmente en el arroyo que integra el sistema hídrico de la región.

La extensión del sistema permitirá conducir el agua hacia su desembocadura y mejorar las condiciones de drenaje de una superficie que comprende distintos sectores urbanos de Glew.

Los números de una obra de gran magnitud

La dimensión de los trabajos se refleja en los materiales y movimientos de suelo previstos para concretar la intervención hidráulica.

Entre las principales características de la obra se destacan:

68.000 metros cúbicos de suelo que serán excavados.

16.000 metros cúbicos de hormigón.

1.200.000 kilogramos de acero.

3.400 metros de distintas cañerías.

Estos trabajos forman parte de una intervención de infraestructura destinada a mejorar el sistema de saneamiento pluvial y dar respuesta a los problemas de escurrimiento en una zona densamente poblada.

Cascallares destacó el trabajo conjunto con la Provincia y Presidente Perón

Durante la recorrida, Mariano Cascallares destacó la importancia de avanzar con obras hidráulicas para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de Almirante Brown.

"Estas obras hidráulicas son fundamentales para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y dar respuesta a problemas históricos de nuestros barrios", expresó.

Además, remarcó la necesidad de articular políticas entre los distintos niveles del Estado para concretar proyectos que involucran a más de un distrito.

"Trabajar de manera articulada con la Provincia y con los municipios vecinos nos permite avanzar con soluciones que, por las características de las cuencas y los territorios, necesitan una mirada integral y un esfuerzo conjunto", concluyó.