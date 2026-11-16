El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer este lunes la valorización de la canasta de crianza correspondiente a octubre de 2026, un indicador que permite estimar cuánto cuesta mantener a niñas, niños y adolescentes de hasta 12 años en Argentina.

De acuerdo con el relevamiento oficial, el costo mensual varió según el tramo de edad. La canasta para menores de un año se ubicó en $591.320, mientras que para los niños de entre 1 y 3 años alcanzó los $704.198.

En tanto, para el grupo de 4 a 5 años el valor fue de $600.445, mientras que para los chicos de entre 6 y 12 años llegó a $754.869, el monto más elevado de los cuatro segmentos relevados.

#DatoINDEC La canasta de crianza para menores de 1 año se valorizó en $591.320 durante octubre de 2026; para infantes de 1 a 3 años, $704.198; de 4 a 5, $600.445; y de 6 a 12, $754.869 https://t.co/91V7ItrLfQ https://t.co/ie8UyAaWtS — INDEC Argentina (@INDECArgentina) November 16, 2026

Cuánto cuesta la canasta de crianza según la edad

El informe del organismo estadístico establece cuatro grupos etarios, definidos de acuerdo con los distintos niveles de escolarización y las necesidades de cuidado de cada etapa.

Los valores correspondientes a octubre de 2026 fueron los siguientes:

Menores de 1 año: $591.320.

De 1 a 3 años: $704.198.

De 4 a 5 años: $600.445.

De 6 a 12 años: $754.869.

De esta manera, el mayor costo mensual correspondió al grupo de niños de entre 6 y 12 años, seguido por el segmento de 1 a 3 años.

Qué incluye la canasta de crianza del INDEC

La canasta de crianza no contempla únicamente los gastos vinculados con la alimentación, la vestimenta y otros bienes y servicios necesarios para el desarrollo de los chicos.

La metodología utilizada por el INDEC también incorpora el costo del cuidado, que surge de valorizar económicamente el tiempo que demanda la atención de niñas, niños y adolescentes.

Para elaborar el indicador, el organismo toma como referencia los lineamientos del documento Costo de consumos y cuidados de la primera infancia, la niñez y la adolescencia. Una aproximación metodológica, desarrollado en 2023 por la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía.

Un indicador para estimar el costo de criar a un hijo

La publicación mensual de la canasta de crianza del INDEC permite seguir la evolución de los costos asociados a la manutención de los chicos en Argentina.

Además de ofrecer una referencia sobre los gastos que afrontan los hogares, el indicador contempla el valor económico de las tareas de cuidado, una dimensión que habitualmente no aparece reflejada en los precios de los bienes y servicios.

Los datos de octubre muestran que el costo mensual de crianza superó los $750.000 para el grupo de 6 a 12 años, mientras que en los restantes segmentos se ubicó entre los $591.320 y los $704.198.