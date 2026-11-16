Este jueves 19 de noviembre se viene una nueva fecha especial de jazz en el escenario de Deseo, Avenida Chorroarín 1040. Directo desde Seattle, llega Delvon Lamarr Organ Trio. Groove, funk y soul de los 60 y 70 en estado puro.

La banda detrás de discos como Close But No Cigar y Cold As Weis, ídolos de festivales de jazz en todo el mundo, tendrá un esperado desembarco en la Ciudad de Buenos Aires.

A cargo de la apertura de la noche se presenta Ekathe, el quinteto porteño que fusiona jazz, funk, neo-soul y groove, y que ya lleva tres discos propios construyendo una escena instrumental local.

La cita entonces es en Deseo, desde las 20 horas, con entradas a la venta a través de EnigmaTickets.