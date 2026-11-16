El espacio Construir del radicalismo bonaerense realizó un encuentro en Morón en el marco de una agenda de recorridas por distintos municipios bonaerenses. Durante las actividades, sus referentes combinaron visitas a obras y gestiones locales con definiciones sobre dos temas centrales: el rechazo a las reelecciones indefinidas de los intendentes y el reclamo por mayores recursos para los gobiernos municipales en el Presupuesto provincial.

La iniciativa es impulsada por los diputados provinciales Alejandra Lorden, Valentín Miranda y Priscila Minnaard, junto a la senadora Natalia Quintana. Desde el espacio destacaron la importancia de conocer de primera mano las experiencias de gestión y poner en valor las políticas públicas desarrolladas por los intendentes radicales.

“Las experiencias de gestión demuestran cómo las decisiones políticas se transforman en soluciones concretas para los vecinos. Creemos firmemente en gestiones eficientes y transparentes”, señalaron.

Rechazo a las reelecciones indefinidas: “Hay que garantizar la alternancia”

Uno de los principales posicionamientos políticos de Construir estuvo vinculado al debate sobre las reelecciones indefinidas de los intendentes, una discusión que volvió a instalarse en la agenda bonaerense.

“Hay que garantizar la alternancia en el poder, porque la renovación de dirigentes fortalece a las instituciones”, afirmaron los legisladores.

En esa línea, cuestionaron que el tema vuelva a ocupar el centro de la discusión política cada dos años y plantearon la necesidad de priorizar las demandas de los municipios.

“Es una mala señal que cada dos años este tema vuelva a ser parte de los debates. La política tiene que dejar de mirarse el ombligo y entender que las prioridades son otras. No creemos en imprescindibles ni en proyectos personales perpetuos; el radicalismo que representamos viene a transformar los municipios con alternancia, transparencia y renovación real”, expresaron.

El reclamo por fondos de libre disponibilidad en el Presupuesto

El otro eje de la agenda del espacio está relacionado con el financiamiento de los gobiernos locales. Desde Construir anticiparon que solicitarán al Ejecutivo provincial que contemple fondos suficientes para los municipios en el próximo Presupuesto.

“Vamos a pedirle al Ejecutivo provincial que haya fondos suficientes para los gobiernos municipales, ya que son los que atajan los penales las 24 horas de los déficits que tiene la Provincia y la Nación”, manifestaron.

Además, insistieron en que los recursos deben distribuirse mediante el Coeficiente Único de Distribución (CUD) y contar con carácter de libre disponibilidad, para que cada intendente pueda definir su utilización de acuerdo con las necesidades de su distrito.

“Nadie más que ellos sabe qué y cómo se deben gastar los fondos. Tiene que ser una herramienta que ayude y no que sea burocrática e ineficiente”, señalaron, en referencia a los mecanismos de distribución y a las discusiones políticas que se generaron en torno a la Comisión Bicameral.

Recorridas por municipios y obras de gestión local

Antes del encuentro en Morón, los referentes de Construir visitaron Magdalena, General Alvear, Saladillo, Trenque Lauquen, Florentino Ameghino y General Viamonte, donde recorrieron obras e iniciativas impulsadas por las administraciones municipales.

En Magdalena, junto al intendente Lisandro Hourcade, conocieron el proyecto de fabricación y ensamblado de luminarias públicas con recursos locales y visitaron las nuevas instalaciones del hospital municipal.

En General Alvear, acompañados por el jefe comunal Ramón José Capra, recorrieron la puesta en valor del Centro de Día Municipal. Mientras que en Saladillo, junto al intendente José Luis Salomón, supervisaron los trabajos en el pasaje de la avenida Moreno, una obra financiada íntegramente con fondos municipales que busca conectar el barrio 31 de Julio con la plaza principal.

La agenda también incluyó Trenque Lauquen, donde visitaron la estación de transferencia de residuos del predio PROLIM y el proyecto del Polo Ambiental Integral. Además, recorrieron el programa Círculo Cerrado de Viviendas, que contempla 38 unidades habitacionales financiadas con recursos municipales, y las obras de ampliación del Polideportivo Municipal “Poroto” Abásolo.

En Florentino Ameghino, los legisladores conocieron el sector de mamografía del Hospital Municipal Dr. Felipe A. Peláez, que incorporó un mamógrafo adquirido con aportes del Municipio y la Cooperadora. También visitaron el Consorcio Urbanístico Giraud, una iniciativa orientada a facilitar el acceso al suelo urbano.

Por último, en General Viamonte, recorrieron el Centro de Día “Despertar”, un espacio municipal que brinda atención y acompañamiento a jóvenes y adultos con discapacidad.

La agenda política de Construir y el cierre de año en General Lamadrid

A las recorridas institucionales se suma la actividad política de los referentes del espacio. El intendente de General Viamonte, Franco Flexas, prepara una campaña territorial que incluirá una caminata desde Los Toldos hasta La Plata, en el marco de su proyección política hacia la Gobernación bonaerense.

Por su parte, el diputado nacional Pablo Juliano continúa recorriendo distintos puntos del país y de la Provincia con el ciclo “La Argentina que vivimos”, una iniciativa centrada en el contacto con vecinos y el relevamiento de sus demandas.

La agenda de Construir tendrá su cierre el 12 de diciembre en General Lamadrid, donde el espacio realizará un encuentro provincial en el distrito gobernado por el intendente radical Martín Randazzo, uno de sus referentes.