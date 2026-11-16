El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, volvió a referirse a las tribunas semivacías de La Bomboneray explicó que el factor económico puede influir en la decisión de los hinchas de asistir a los partidos. Lo hizo este lunes 16 de noviembre, durante la conferencia de prensa previa al amistoso frente a Costa Rica.

Consultado por la baja convocatoria que se registró en el encuentro ante Uruguay, que terminó con derrota argentina por 2 a 1, el técnico reconoció que ir a la cancha representa un gasto que cada espectador debe evaluar. También sostuvo que el plantel tiene la responsabilidad de recuperar el entusiasmo del público en esta nueva etapa del seleccionado.

#SelecciónMayor Inicia la conferencia de prensa de nuestro entrenador, Lionel Scaloni. https://t.co/fMWrwI3mQg — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) November 16, 2026

El costo de ir a la cancha, la explicación de Scaloni

Al referirse a la asistencia en los últimos compromisos de la Selección, Scaloni señaló que no se trata de una situación aislada y recordó que el estadio tampoco había estado completo en otro encuentro reciente.

“En septiembre tampoco estuvo lleno el estadio, es una cuestión que la gente valora ir o no, el gasto que tiene, va en cada uno”, explicó el entrenador.

De esta manera, el director técnico puso el foco en el factor económico y en los gastos que implica para los hinchas concurrir a un partido del seleccionado nacional.

El respaldo de los hinchas y la nueva etapa de la Selección

#Scaloni 🇦🇷⭐ Lionel Scaloni renovó hasta 2030 y buscará un récord histórico con la Selección Hay Lionel Scaloni para rato. El entrenador oficializó este jueves la renovación de su contrato al frente de la Selección Argentina hasta 2030, en una conferencia de prensa realizada en el predio de Ezeiza junto al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. 📌 El nuevo acuerdo abarca el período 2027-2030, con dos años iniciales y una extensión automática hacia la próxima Copa del Mundo. 📌 Si dirige el Mundial 2030, Scaloni será el primer técnico argentino en conducir a la Albiceleste en tres citas mundialistas consecutivas: 2022, 2026 y 2030. 📌 La nueva etapa estará marcada por el recambio generacional tras el retiro de Lionel Messi y la incorporación progresiva de jóvenes futbolistas. 📌 Walter Samuel dejará el cuerpo técnico para iniciar su carrera como entrenador principal, mientras Scaloni mantendrá la base de sus colaboradores. 🗣️ “Tenemos la misma ilusión y ganas que el primer día, de lo contrario sería imposible estar acá”, afirmó el DT de Pujato, quien además agradeció el respaldo de los jugadores para continuar al frente del seleccionado. ⚽📋 Scaloni también habló sobre la ausencia de Rodrigo De Paul en la convocatoria para los amistosos ante Uruguay y Costa Rica. “No tiene la puerta cerrada, necesitamos la mejor versión de él”, aclaró, y explicó que en esta etapa buscará darle oportunidades a otros futbolistas. 👉 https://t.co/uPR0AxzcWJ 💬 ¿Qué esperás de esta nueva etapa de Scaloni al frente de la Selección Argentina? #LionelScaloni #SeleccionArgentina #AFA #FutbolArgentino #ANDigital — ANDigital (@ANDigitalOK) November 12, 2026

Más allá de la menor concurrencia, Scaloni defendió el vínculo entre el equipo y el público argentino. Aseguró que el acompañamiento de los hinchas se mantiene más allá de los resultados y de la ausencia de Lionel Messi en esta nueva etapa.

“La gente siempre es incondicional a la Selección, va a seguir estando. Sabemos que cuando las papas quemen, la gente va a estar”, afirmó.

Sin embargo, también reconoció que el plantel debe asumir un papel activo para sostener ese acompañamiento y generar expectativas en torno al nuevo proceso futbolístico.

“Tenemos que demostrar que este nuevo proceso seguirá contagiando entusiasmo. Dependerá de nosotros. Quiero agradecerles a los que fueron”, concluyó.

Qué había dicho Scaloni después de la derrota ante Uruguay

Las declaraciones de este lunes contrastaron con su primera respuesta sobre el tema, luego de la derrota 2-1 frente a Uruguay en La Bombonera. En aquella conferencia de prensa, el entrenador había evitado hacer una interpretación sobre la cantidad de espectadores presentes.

“No sé cuánta gente había, tampoco me lo puse a pensar. No tengo una lectura sobre eso. La verdad, no sé qué decirte”, había expresado ante la consulta periodística.

Ahora, Scaloni incorporó una explicación vinculada al costo de asistir a los estadios y reconoció que el equipo tiene el desafío de volver a entusiasmar a los hinchas. En medio del recambio generacional y de una nueva etapa sin Messi, el entrenador remarcó que el respaldo del público seguirá siendo importante, pero que también dependerá del rendimiento y de lo que transmita el seleccionado dentro de la cancha.