El gobernador Axel Kicillof anunció una inversión de $3.800 millones para financiar 108 proyectos de investigación científica, tecnológica y social en la provincia de Buenos Aires. El anuncio se realizó junto al ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; el secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe; y el subsecretario de Ciencia, Tecnología e Innovación, Federico Agüero.

Los fondos corresponden a la quinta convocatoria del Fondo de Innovación Tecnológica de Buenos Aires (FITBA) y a la primera edición del Fondo de Innovación en Ciencias Sociales y Humanidades (FONICS). En conjunto, las iniciativas alcanzarán a más de 1.000 investigadores, 30 universidades y más de 50 pequeñas y medianas empresas, además de municipios y organismos del Estado provincial.

Los proyectos científicos y tecnológicos que financiará la Provincia

La inversión apunta a fortalecer la investigación y la innovación, promover la articulación entre el sistema científico y el sector productivo y desarrollar soluciones para distintas necesidades del territorio bonaerense.

En ese marco, Kicillof destacó la importancia de la participación estatal para sostener el desarrollo científico y tecnológico. También cuestionó el retroceso de las políticas nacionales de financiamiento a la ciencia y sostuvo que la Provincia busca mantener el acompañamiento a investigadores e instituciones.

FITBA: financiamiento para pymes, cooperativas y municipios

La quinta convocatoria del FITBA contempla el financiamiento de 76 proyectos vinculados con pequeñas y medianas empresas, cooperativas, municipios, organismos provinciales y centros universitarios de servicios tecnológicos.

El fondo fue creado en 2021 con el objetivo de impulsar iniciativas de innovación y promover la transferencia de conocimientos y tecnología hacia los sectores productivos y los gobiernos locales.

FONICS: proyectos de investigación en ciencias sociales y humanidades

Por su parte, la primera convocatoria del FONICS permitirá financiar 32 proyectos orientados a las ciencias sociales y las humanidades.

Las investigaciones seleccionadas buscarán aportar respuestas a problemáticas del sector productivo, fortalecer la gestión pública y contribuir al desarrollo territorial. La iniciativa propone incorporar el conocimiento generado en universidades y centros de investigación a la resolución de desafíos concretos de la Provincia.

El reclamo de la Provincia por la inversión nacional en ciencia

Durante el anuncio, el ministro Augusto Costa reafirmó el compromiso del Gobierno bonaerense con el sostenimiento de las políticas de ciencia, tecnología e innovación, y remarcó la importancia de garantizar recursos para el desarrollo de estas áreas.

En tanto, Ignacio Lamothe valoró la articulación entre la investigación universitaria y la producción, y consideró que este tipo de políticas deberían replicarse a nivel nacional.

La actividad contó también con la participación de autoridades provinciales, representantes del sistema universitario y referentes de los sectores productivos involucrados en las convocatorias.