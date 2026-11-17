Trenes Argentinos Infraestructura inició este lunes los trabajos de retiro del material rodante en desuso que permanece en el playón ferroviario lindero a la estación Colegiales de la línea Mitre. La iniciativa forma parte de un plan integral para reordenar los espacios ferroviarios, mejorar la seguridad de la zona y generar ingresos genuinos para el sector.

Se trata de 17 coches y una locomotora que fueron desafectados de la operación ferroviaria. Tras las inspecciones y los trámites correspondientes, el material fue vendido mediante subasta pública a través del sitio de Trenes Argentinos Infraestructura. La empresa adjudicataria comenzó esta semana con las tareas de retiro.

El adjudicatario cuenta con un plazo máximo de 60 días para completar el trabajo, que se realizará mediante el corte de los coches en el lugar y su traslado en camiones. Las tareas se desarrollarán de lunes a viernes en horarios diurnos, contemplando las medidas de seguridad necesarias para preservar a los vecinos y peatones.

De acuerdo a lo reseñado oficialmente, el playón fue escenario de distintos incendios y otros episodios que generaron preocupación en el barrio. Con esta intervención se elimina un importante factor de riesgo y se pone en valor un espacio estratégico que permaneció años sin una solución definitiva. Una vez liberado el sector, se avanzará con tareas de limpieza, desmalezado e iluminación.

Esta acción se suma a los trabajos que la empresa lleva adelante en otros predios ferroviarios. El objetivo es liberar espacios para el uso ferroviario y comunitario y, al mismo tiempo, generar ingresos propios para el ferrocarril.