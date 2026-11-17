Eterna Cadencia de Palermo será sede este martes 17 de noviembre, a las 18.30 horas, de la presentación de Las lágrimas saben por qué, de Alba Rueda y Fabrizio Petri, publicado por Tusquets.

En la ocasión, Alba Rueda conversará en la librería de Honduras 5582 con la activista travesti y comunicadora, Florencia Guimaraes, con la presentación del editor de Tusquets Argentina, Mariano Valerio.

En una Buenos Aires inflamada por el miedo, el deseo y la crisis, Lautaro y Carolina aprenden que sobrevivir también puede ser una forma de amor.

Las lágrimas saben por qué cruza la vida de un joven gay criado bajo la sombra de una familia militar y la de una travesti salteña que llega a la capital buscando un cuerpo, un nombre y un lugar propios. Entre hospitales, hoteles, canciones, violencia policial, VIH y calles encendidas por el derrumbe del 2001, ambos descubren una amistad capaz de desafiar la vergüenza, el silencio y la condena social.

Una novela sobre los cuerpos que resisten, las familias que se eligen y la belleza feroz de quienes se atreven a existir cuando el mundo insiste en expulsarlos.

Alba Rueda

Es activista travesti-trans y referente en derechos humanos y políticas públicas en Argentina y América Latina. Fue subsecretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad de Argentina y representante especial sobre orientación sexual e identidad de género de la Cancillería argentina.

Su escritura recorre escenas íntimas atravesadas por la fragilidad, la violencia, el deseo y la ternura, construyendo una voz donde lo personal y lo político nunca terminan de separarse. Escribe sobre aquello que persiste incluso después del dolor: los afectos, la memoria y las formas inesperadas de sobrevivir.

Fabrizio Petri

Es un diplomático y escritor italiano. Actualmente, embajador en Montevideo. Al comienzo de su carrera sirvió en las embajadas de Nueva Delhi y París, como primer secretario y consejero comercial, respectivamente. En el Ministerio de Asuntos Exteriores en Roma, además de otros cargos, fue presidente del Comité Interministerial por los Derechos Humanos y enviado especial por los derechos humanos de las personas LGBTIQ+.

Experto en noviolencia, ha publicado dos ensayos, Karma Aperto (2012) y Dharma Aperto (2014), y una novela, Prometeo Beat (2019), obras en las que desarrolla su visión del legado de Mahatma Gandhi.