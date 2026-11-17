En apenas 30 segundos, un grupo de alrededor de diez jóvenes robó una sucursal de la cadena de heladerías Lucciano’s en el centro de Quilmes, bajo la modalidad conocida como robo piraña y a plena luz del día.

Las cámaras de seguridad del local ubicado en la calle Colón al 200, registraron toda la secuencia del violento asalto, ocurrido el pasado viernes.



En el registro audiovisual se ve claramente cómo un grupo de al menos diez jóvenes irrumpieron en el comercio y sorprendieron a los empleados y clientes que se encontraban en el lugar.

Los delincuentes comenzaron a llevarse parte de la mercadería exhibida en el mostrador junto a las cajas, donde suelen ofrecerse chocolates y alfajores. Mientras algunos sustraían los productos, otros se dirigieron hacia dos mujeres que estaban en el local como clientas y les robaron sus teléfonos celulares y una cartera, en tanto que también se llevaron el dinero de la caja registradora.

De acuerdo a lo precisado por Perspectiva Sur, la causa quedó en manos de la Comisaría 1ª de Quilmes, cuyos efectivos todavía trabajaban para identificar a los sospechosos mediante el análisis de las grabaciones de seguridad y las declaraciones de las víctimas.