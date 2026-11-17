El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, convocó por decreto a elecciones generales en la provincia para el domingo 16 de mayo de 2027, según quedó establecido en el Boletín Oficial.

Con esa decisión, la provincia norteña se suma a las jurisdicciones que separaron sus comicios locales de la fecha nacional, una estrategia que también adoptaron Neuquén, Santa Fe y Tucumán.

El llamado quedó formalizado mediante el Decreto 762, en cumplimiento de la ley provincial 8463. Esa norma exige que la convocatoria se haga con al menos seis meses de anticipación respecto de la jornada electoral. La medida lleva la firma de Sáenz y de integrantes de su equipo gubernamental, entre ellos el jefe de Gabinete, Sergio Camacho, y el ministro de Gobierno, Ignacio Jarsún.

En la jornada, los salteños elegirán gobernador y vicegobernador, además de legisladores provinciales y autoridades municipales, para mandatos de cuatro años. La votación se realizará mediante el sistema de boleta única electrónica. También habrá una instancia específica en Rivadavia Banda Sur, donde se elegirán convencionales para redactar la nueva Carta Orgánica municipal.

La renovación alcanzará 11 bancas del Senado provincial y 30 de la Cámara de Diputados. En el plano local, se definirán 60 intendencias y 222 cargos de concejales distribuidos en los distintos departamentos. Así, las elecciones en Salta concentrarán en una misma fecha la disputa por el Ejecutivo provincial, la Legislatura y los gobiernos municipales.