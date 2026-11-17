Hay veranos que transcurren frente al mar y otros que empiezan ahí. Basta alejarse de la orilla para que el paisaje cambie: la arena se convierte en bosque, un río interrumpe la llanura o los restos de un antiguo barco cuentan una historia que comenzó décadas atrás.

Entre el océano, las cascadas, el Diego y los olivares

A 100 kilómetros de Coronel Dorrego, Marisol reúne playas extensas, dunas, bosques y la desembocadura del río Quequén Salado. Su tranquilidad atrajo durante años a quienes buscaban descansar lejos de los grandes centros turísticos, incluido Diego Armando Maradona, que eligió este balneario bonaerense para pasar algunos veranos junto a su familia.

Christian Frandsen, vinculado a Marisol desde hace cuatro generaciones, recuerda haber compartido momentos con el futbolista durante sus estadías en la década de 1990.

“En la villa se encontró con lo que había ido a buscar: podía andar libremente él y su familia, y los residentes trataban de que se sintiese uno más, estuviese cómodo y no lo molestaran”, cuenta.

Diego iba a la playa, pescaba, jugaba al fútbol y compartía encuentros con la comunidad. Frandsen recuerda especialmente un partido improvisado sobre la arena: “Un día jugamos un picadito en la playa y luego nos invitó a salir a correr. También nos prestaban las motos de agua en la desembocadura”.

Su padre tomando mate con los vecinos, sus hijas jugando con otros chicos y una celebración de cumpleaños a la que Maradona se sumó espontáneamente forman parte de los recuerdos de aquellos veranos. “Creo que Diego acertó al elegir Marisol como el lugar ideal para disfrutar y descansar”, asegura.

La naturaleza que rodea el balneario también guarda paisajes inesperados. A lo largo del río Quequén Salado aparecen la Cascada La Escondida, con una caída escalonada de unos cuatro metros, y la Cascada Cifuentes, que alcanza aproximadamente ocho metros y es la más alta de la provincia de Buenos Aires, La Cueva del Tigre, antiguos puentes y vestigios de una usina hidroeléctrica completan un entorno de aventura, historia y naturaleza.

Lejos del mar, pero en el mismo distrito, otro paisaje sorprende: los olivares. Coronel Dorrego se consolidó como una región productora de aceite de oliva virgen extra, con fincas que reciben visitantes y permiten conocer el proceso de elaboración, entre ellas Estilo Oliva, Garbo Rumaroli y Finca La Comarca.

“Lo que sorprende al llegar desde la costa a los olivares es lo atípico del paisaje de producción dentro de la llanura pampeana, normalmente rodeada de grandes extensiones de trigo y cebada”, explica Guillermo Rossotti, propietario de Finca Rumaroli.

Según el productor, la cercanía al mar influye en las características de las aceitunas y contribuye a la calidad de los aceites de la región, reconocidos en certámenes internacionales. Cada abril, la Fiesta Provincial del Olivo celebra esta identidad con actividades vinculadas a la producción y la gastronomía. Ideal para agendar en Semana Santa.

Una playa sin celulares

En San Cayetano, el paisaje se abre sobre 28 kilómetros de costa, con playas amplias, dunas, bahías y formaciones rocosas. La escasa urbanización permite que la naturaleza conserve su protagonismo y que el descanso encuentre un ritmo diferente.

“En el Balneario San Cayetano, la falta de señal de telefonía celular nos invita, casi sin darnos cuenta, a desconectarnos de esa rutina. Y esa desconexión nos permite vincularnos con otras cosas: con la naturaleza, con el sonido del mar, con una charla sin apuro, con la familia o con el simple placer de compartir unos mates frente al mar”, expresa Karen Ivana Flensborg, directora de Turismo municipal.

El balneario dispone de acceso a internet en determinados espacios, servicios y propuestas recreativas y gastronómicas pero también podés optar por el modo avión en toda la estadía. Para Flensborg, preservar esa identidad es fundamental: “Hay familias que regresan todos los años, que crecieron viniendo a esta playa y que hoy traen a sus hijos y nietos. Eso genera un sentido de pertenencia que va mucho más allá del atractivo natural”.

La tranquilidad también guarda historias. Frente a estas costas permanecen los restos del Charrúa, encallado en 1979, y del Pagrus I, un pesquero que quedó varado en 2006. Los naufragios se incorporaron al paisaje y se convirtieron en parte de la identidad del lugar.

Restos de El Charrúa, encallado en Marzo de 1979 en la costa del Balneario San Cayetano - Pcia Bs As . . . . #ElCharrúa #Encallado #Barco #SanCayetano #Playa #BalnearioSanCayetano #BrioSC https://t.co/Db5Jnuug8X — DΔRIΩ D' MΔRIΔ (@DMADARIO) October 11, 2020

La naturaleza continúa en el Sendero Interpretativo SEEA “La Salada”, un recorrido autoguiado de 2,7 kilómetros para conocer la flora y las aves del ambiente costero. El complejo Aguas del Pinar ofrece piletas y espacios recreativos, mientras que las lagunas del interior convocan a quienes disfrutan de la pesca del pejerrey.

En la ciudad cabecera, la antigua estación ferroviaria alberga el Museo Regional Faustino Queipo y el Paseo Frente de Vías recupera catorce hectáreas con murales, esculturas y espacios verdes. Más allá, el pueblo rural Ochandio conserva su iglesia, su plaza y el histórico Almacén de Ramos Generales Salvador Alarcón.

“Cuando alguien llega por primera vez, conoce el lugar y empieza a pensar en cuándo va a volver, significa que no se llevó solamente un recuerdo lindo, sino que vivió una experiencia para repetir”, cometa Flensborg.

Olor a bosque y a mar

En Necochea, el Atlántico acompaña kilómetros de playas amplias y, casi sin transición, aparece el verde intenso del Parque Miguel Lillo. Sus caminos invitan a caminar o andar en bicicleta bajo los pinos, mientras el río Quequén suma otro escenario para disfrutar del agua, con propuestas de kayak, paseos y actividades recreativas.

Del otro lado del río, Quequén conserva una identidad especialmente vinculada al surf. Sus playas, de ambiente tranquilo y familiar, atraen tanto a quienes ya practican este deporte como a quienes desean experimentar sus primeras olas.

Instructores certificados por la Asociación de Surf Argentina (ASA) acompañan a principiantes y ofrecen experiencias que van más allá de una clase. Shaka Surf Trip combina surf, yoga, alojamiento cerca del mar y momentos compartidos. “Nos encanta invitar a la gente a conocer nuestras playas, animarse a probar algo nuevo y vivir esa sensación increíble de conectar con el mar y el surf”, cuentan desde Shaka Surf, escuela ubicada en la zona de la escollera.

Hacia los sectores menos urbanizados, la arena gana altura hasta formar enormes médanos. El Médano Blanco se destaca entre los paisajes más impactantes del distrito, con propuestas de aventura como el sandboard, caminatas y cabalgatas. Bosque, río, dunas y playas conviven a pocos kilómetros de distancia.

A estas experiencias se suman propuestas deportivas en disciplinas diversas como fútbol, básquet, vóley, hockey, tenis, gimnasia artística, ciclismo, taekwondo, además de numerosos torneos y competencias. El abanico se completa con espacios termales, de bienestar y una gastronomía que acompaña el movimiento turístico durante todo el año.

Coronel Dorrego combina playas, cascadas y olivares con recuerdos que siguen vivos en su comunidad; San Cayetano invita a recuperar la tranquilidad frente al mar y descubrir las historias de su territorio y Necochea sorprende entre bosques, olas, médanos y deportes. Tres formas diferentes de disfrutar el verano bonaerense y una misma certeza: algunas de las mejores historias de la costa empiezan cuando dejamos de mirar solamente hacia el mar.