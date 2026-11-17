Durante el fin de semana largo se realizará el recambio de enlaces de vía en amplios sectores de la Línea Mitre, dispositivos clave que permiten a las formaciones cambiar de carril. Por ello, no se prestará el servicio del ramal Tigre, mientras que los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre circularán limitados entre Belgrano R y las terminales bonaerenses.

Durante el corte se efectuarán intervenciones en dos sectores de la traza. En el acceso a la estación Martínez se intervendrá el enlace norte, además de la alcantarilla en la calle Laprida y en el acceso a la estación Tigre se renovará el enlace de vía.

Debido a que su ejecución requiere más tiempo que las ventanas nocturnas habituales, se dispuso el fin de semana para llevarla a cabo. Hasta el día de hoy, se han renovado cerca de 36 kilómetros de vías en el ramal Tigre de la línea Mitre y 42 de los 47 kilómetros del tercer riel.

Cabe consignar que el reacondicionamiento de los tendidos se realiza en el marco de la Emergencia Ferroviaria, decretada por el Gobierno nacional, y responde a un objetivo operativo: “reducir afectaciones futuras en el servicio al realizar de manera continua los trabajos en aquellos sectores de difícil acceso que requieren ventanas largas a disposición”.

Hasta el momento se han renovado integralmente casi 36 kilómetros de vías en el ramal, se han intervenido 13 cuadros de estaciones, 24 pasos a nivel, 39 puentes y alcantarillas y 6 aparatos de vías.

Trabajos indispensables

Si bien ya se avanzó en más de un 80 % en la renovación integral de las vías en el ramal Tigre, es urgente darle continuidad a los trabajos. Todavía quedan tramos con rieles y durmientes muy deteriorados y con más de 40 años de antigüedad.

Debido a estas afectaciones, los trenes deben circular a velocidad precautoria en esos sectores, lo que provoca demoras y cancelaciones en el servicio.

Las tareas de renovación integral del tendido de vías contempla: la readecuación total de los 40 kilómetros de vía -entre el empalme Maldonado y la terminal bonaerense-; el reemplazo de 47 kilómetros de tercer riel; la intervención de 24 pasos a nivel y 22 pasos peatonales; el recambio de 4 paragolpes en la estación Tigre; la renovación de 23 aparatos de vía y la intervención de 65 puentes y alcantarillas.