El intendente de La Plata, Julio Alak, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezaron este martes el acto de reapertura del Teatro Municipal Coliseo Podestá tras la finalización de la segunda etapa de las obras de puesta en valor del histórico edificio.

“Hoy tenemos la satisfacción de inaugurar la puesta en valor integral de este espacio que tanto hemos soñado hacer”, sostuvo el jefe comunal, y agregó que “para la ciudad tiene un enorme significado porque es un templo de la cultura nacional”.

“Esta ciudad nació como una ciudad vinculada al conocimiento y la cultura, por eso lo mejor que podemos hacer es reinaugurar este espacio en el marco de sus 144 años”, continuó Alak, y enfatizó: “El Coliseo Podestá es la cuna del teatro criollo”.

¡El Coliseo Podestá vuelve a brillar! 🎭 En el marco de sus 140 años, celebramos la reapertura de uno de los espacios culturales más emblemáticos de nuestra ciudad, tras una histórica obra de puesta en valor integral que recupera su esplendor y mejora sus instalaciones, climatización y seguridad. Junto al gobernador @Kicillofok, y el director del @tcoliseopodesta, @alegarciapintos, reinauguramos este verdadero templo de la cultura nacional, cuna del teatro criollo y símbolo de la identidad platense. La Plata nació como una ciudad del conocimiento y la cultura. Hoy reafirmamos ese legado, recuperando nuestro patrimonio para que las futuras generaciones puedan seguir disfrutándolo. ¡El Coliseo vuelve a abrir sus puertas para todos los platenses! — Julio Alak (@Julio_Alak) November 17, 2026

Por su parte, Kicillof señaló que “este teatro es un verdadero emblema de la cultura platense, bonaerense y argentina. Su reinauguración, lograda gracias al esfuerzo conjunto entre el Municipio y la Provincia, forma parte de una batería de iniciativas para que nuestra ciudad capital siga recuperando todo su brillo”.

“En los últimos años, cada vez que inauguramos una obra faltó el acompañamiento de un Gobierno nacional que no tiene ningún interés por los museos, los teatros y los espacios públicos abiertos y accesibles para todos y todas”, enumero el mandatario.

“Frente a ese desprecio, desde la provincia de Buenos Aires seguimos defendiendo con hechos el rol irremplazable que tiene el Estado para invertir, promocionar y garantizar el acceso democrático a la educación y la cultura”, enfatizó.

Finalmente, Kicillof aseguró que “estamos observando un renacimiento de la ciudad, lo digo en carácter de gobernador pero también de vecino. Esto que estamos haciendo en el Coliseo Podestá hay que hacerlo en toda la Argentina”.

Se viene el aniversario de nuestra Ciudad Capital, ¡y los festejos se anticiparon con la reinauguración del histórico Teatro Coliseo Podestá! 🎭 Un emblema de la cultura platense que el municipio puso en valor con un nuevo sistema de climatización y mejoras en el escenario, el museo, los salones, escaleras y camarines ✨ — Gobierno PBA (@BAProvincia) November 17, 2026

Asimismo, el director de la institución, Alejo García Pintos, reflexionó: “No es fácil encontrar un intendente y un gobernador que apuesten a la cultura y que destinen fondos para reacondicionar estos espacios tan importantes para la ciudad. Reinaugurar el Teatro Coliseo Podestá significa también más trabajo y más oportunidades para los artistas locales”.

El acto comenzó con el tradicional corte de cinta y continuó con un recorrido por las instalaciones del teatro, durante el cual las autoridades disfrutaron de intervenciones teatrales y circenses de la propuesta artística Laberinto Podestá, el último aplauso, que culminó con un saludo de los artistas y palabras de cierre.

Estuvieron presentes el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; la subsecretaria de Promoción Sociocultural, Lorena Riesgo; el director general y artístico del Teatro Argentino, Ernesto Bauer; el director del Teatro del Lago, Tristán Bauer; y el senador provincial Pedro Borgini; junto a funcionarios y funcionarias municipales.

Las obras

Las obras que se desarrollaron en el Teatro Municipal Coliseo Podestá en 2026 incluyeron la instalación del primer sistema integral de climatización frío-calor del teatro, que abarca la sala principal, el escenario, el museo, la Sala China Zorrilla, los camarines y las oficinas.

Asimismo, se renovó la instalación eléctrica, se completó el recambio de la cubierta metálica con trabajos en el techo del escenario y la retroescena, se recuperó el lucernario, se repararon las fachadas interiores, se realizaron mejoras en los camarines y el museo y se reforzaron estructuralmente las columnas que sostienen el escenario, entre otras tareas.

Estos trabajos se sumaron a los de la primera etapa, que finalizó en agosto de 2025 y contempló la restauración integral de la fachada histórica y la renovación de la cubierta metálica, además de la recuperación de la escalera original de la casa de los Podestá, las carpinterías de madera y el hall central.

También se realizaron tareas de pintura en la sala, los palcos, los pasillos, la tertulia y el paraíso; mejoras en camarines, baños y telones; la renovación de balcones; y el mantenimiento de las instalaciones de agua, calefacción y seguridad contra incendios.

Recuperación patrimonial y crecimiento cultural

Desde 2024, el Teatro Municipal Coliseo Podestá llevó adelante distintas iniciativas destinadas a recuperar su patrimonio, ampliar su propuesta cultural y mejorar sus instalaciones.

En ese sentido, en abril de 2024 se reabrió al público el Museo José Juan Podestá, con visitas guiadas y teatralizadas para escuelas e instituciones. Entre 2024 y 2026, las actividades convocaron a más de 20 mil estudiantes y docentes. También se sumaron funciones gratuitas para adultos mayores.

Asimismo, en septiembre de 2024 se inauguró el Patio de la Memoria y los Artistas, un espacio al aire libre destinado a homenajear a referentes de la cultura desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar, que fue declarado de interés municipal por el Concejo Deliberante.

Por otro lado, en octubre del mismo año se incorporaron seis pantallas LED en la fachada que reemplazan la antigua cartelera de vinilo y permiten difundir la programación durante las 24 horas, y se inauguró la renovada Sala China Zorrilla, destinada a propuestas teatrales y culturales independientes, música y ciclos artísticos.

A su vez, en marzo de 2025 se instaló un motor elevador eléctrico en la araña central, que reemplazó el mecanismo de descenso manual, y en abril de 2026 se estrenó Laberinto Podestá, el último aplauso, la primera producción integral realizada con recursos propios en los 140 años de historia del teatro.

Finalmente, en septiembre de 2026 el espacio recibió por primera vez el Premio Mayor Teatro del Mundo, en la categoría Instituciones, otorgado por el Centro Cultural Ricardo Rojas de la Universidad de Buenos Aires.