El gobernador Axel Kicillof apuntó contra el presidente Javier Milei y cuestionó el rumbo económico del Gobierno nacional durante su participación en la 5° Jornada de Economía para el Desarrollo de la Provincia de Buenos Aires, que se realizó este martes en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

El encuentro tuvo lugar en el Aula Magna de la casa de estudios y contó con la presencia del ministro de Economía bonaerense, Pablo López; el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo; el intendente de La Plata, Julio Alak; y el decano de la Facultad, Martín López Armengol.

Durante su intervención, Kicillof planteó que en la Argentina existen dos modelos económicos en disputa: uno orientado al desarrollo nacional y otro basado en la exportación de materias primas. En ese marco, cuestionó las políticas del Ejecutivo nacional y advirtió sobre sus consecuencias en el empleo y la estructura productiva.

Kicillof cuestionó el modelo económico de Javier Milei

“En la Argentina siempre hubo dos proyectos económicos en disputa: uno que apuesta al desarrollo nacional y otro que quiere un país que se limite a exportar materias primas y ocupe un lugar subordinado frente a las grandes potencias”, expresó el Gobernador.

En esa línea, sostuvo que Milei representa “la expresión más extrema de ese modelo primarizador” y cuestionó las perspectivas de recuperación económica que plantea el Gobierno nacional.

“Mientras nos prometen una recuperación que nunca llega, se destruyen el empleo y nuestro entramado productivo”, afirmó Kicillof.

El mandatario bonaerense también destacó la importancia de generar espacios de discusión entre investigadores, empresarios y representantes del Estado para debatir alternativas frente a la crisis económica.

“Frente a un Gobierno nacional que ataca a la universidad, la ciencia y la industria, esta jornada nos permite discutir cómo salir de la crisis”, señaló. Y agregó: “No va a ser sencillo, pero la Argentina va a recuperarse y a escribir una nueva historia en la que se defiendan los derechos de nuestro pueblo”.

Entregaron el Premio Aldo Ferrer 2026 en la UNLP

En el marco de la jornada se realizó la entrega del 5° Premio Anual de Investigación Aldo Ferrer 2026, una iniciativa que impulsa proyectos de investigación de interés para el diseño y el fortalecimiento de las políticas públicas bonaerenses.

La convocatoria contempló distintos ejes temáticos: comercio exterior con enfoque provincial, federalismo fiscal, innovación e inteligencia artificial, y el impacto de las políticas neoliberales en la estructura productiva del país y de la Provincia.

Kicillof felicitó a los investigadores que participaron de la convocatoria y a los empresarios que formaron parte del encuentro. Además, destacó la necesidad de fortalecer el debate público sobre el futuro económico bonaerense.

La Plata como polo de desarrollo económico de la Provincia

Por su parte, el intendente Julio Alak valoró la realización de la jornada en la capital bonaerense y remarcó el papel de la ciudad en la actividad económica provincial.

“El municipio participa con mucha alegría de este desafío. La Plata no es solamente una ciudad administrativa, es también un núcleo de desarrollo económico para la provincia de Buenos Aires”, sostuvo.

En tanto, el decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP, Martín López Armengol, agradeció al Gobernador y al Ministerio de Economía bonaerense por la organización del encuentro y destacó el vínculo estratégico entre la universidad y la gestión pública.

Debates sobre producción y perspectivas económicas hacia 2027

La jornada reunió a especialistas, representantes de la gestión pública y empresarios en distintos talleres y paneles de diálogo. Los intercambios abordaron los desafíos productivos y las perspectivas macroeconómicas de cara a 2027.

Entre los funcionarios presentes estuvieron el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; el jefe de Gabinete del Ministerio de Economía, Facundo Bocco; los subsecretarios Nicolás Todesca y Fernando Álvarez; y la subsecretaria Jaquelina Laurencena, además de autoridades universitarias y representantes del municipio.